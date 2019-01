Jinonice - Fotbalisté Motorletu, nováčkové ČFL, mají nového trenéra. Tím je Jiří Hruška, který střídá Luďka Kokošku. Ten abdikoval sám na vlastní žádost, protože trénování ho časově omezuje v civilním zaměstnání.

PŘEBÍRÁ ŠTAFETU V MOTORLETU. Jiří Hruška se stal nejúspěšnějším trenérem historie fotbalového Slavoje Vyšehrad. Nyní zkusí štěstí v konkurenčním Motorletu, který hraje rovněž v ČFL. | Foto: Archiv VLP

„Základním cílem bude na jaře uhájit pro Motorlet třetiligovou příslušnost,“ řekl Deníku Hruška. Klub z Jinonic přezimuje v polovině sezony osmnáctičlenné ČFL na 14. místě s 21 body.

Hruška byl až dosud spojován především se Slavojem Vyšehrad, kde strávil významnou část své hráčské a později i trenérské kariéry. Působil mj. i u mládeže Bohemians.

Tři a půl roku u "šemíků"

Koučem „šemíků“ byl až do letošního léta tři a půl roku a během této doby se mu podařilo tým Slavoje, který předtím řadu let bojoval vždy až do posledního kola o divizní záchranu, přivést k postupu do ČFL a zde jej navzdory všem pesimistickým prognózám dvakrát za sebou zachránit. Tím se stal vlastně nejúspěšnějším trenérem v historii klubu, jenž postupem do ČFL v roce 2007 oslavil stoleté výročí.

Nyní je však Vyšehrad s pouhými 13 body v ČFL poslední. Hrušku letos na podzim nahradil známý internacionál Jan Berger, po pěti kolech byl však odvolán a na jeho místo byl dosazen Jiří Formánek, jenž v loňské sezoně přivedl Spartu Krč na vynikající třetí místo v ČFL.

Místo devíti kol jich bylo čtyřiačtyřicet

Podobně jako Hruška na Vyšehradě odvedl i Kokoška v Motorletu výbornou práci. Tým převzal loni v průběhu jarní části sezony 2007/08, aby ho zachránil v divizi. To se mu „s odřenýma ušima“ podařilo a v dalším ročníku s ním postoupil do ČFL ze druhého místa divize A. Tu sice suverénně vyhrál Loko Vltavín, Motorletu však byl nabídnut postup poté, co se jej vzdal vítěz divize B Viktorie Jirny.

„Luděk Kokoška k nám přišel původně na devět kol, nakonec koučoval náš tým ve čtyřiačtyřiceti kolech,“ spočetl manažer Motorletu Vladimír Kubert.

Důraz na mládež

„V Motorletu je vynikající práce s mládeží, na tom bude potřeba dál stavět,“ dodal Hruška, jenž letos na podzim vedl Sokol Měchenice ve středočeské I. B třídě. „Nebylo to ono, rád se proto vracím do ČFL,“ dodal civilním povoláním hydroekolog Hruška.

Těšit se může už dlouho předem na šesté jarní kolo. To se Motorlet představí 18. dubna 2010 v prestižním derby právě na Vyšehradě.