Člen tamní akademie se ocitl přímo v kabině „áčka“. Vedle hvězd, které nedávno ovládly Ligu mistrů! „Skvělý zážitek,“ řekl 17letý brankář o startu v přípravě. Zároveň však přiznal, že měl problém s nervozitou. „Víc než kdy jindy,“ dodal.

Jaroš se stal teprve čtvrtým českým fotbalistou, kterému se povedlo hrát za Liverpool před ním šlo o slavnou trojici Patrik Berger, Milan Baroš a Vladimír Šmicer. Zatímco oni šli do Anglie jako prověření borci, hrdina těchto řádků zvolil naprosto odlišnou cestu.

Zůstat ve Slavii nedávalo smysl

Na britské ostrovy „zmizel“ už v šestnácti letech. Setrvání ve Slavii (respektive v jejím dorostu) mu nedávalo smysl. A zatím se zdá, že udělal to nejlepší, co mohl. Otrkal se, u anglické rodiny je o něj postaráno. Fotbalově roste viz čtvrteční utkání a důvěra od trenéra Jürgena Kloppa.

Německý kouč jej poslal na druhý poločas přípravy proti Tranmere. „Řekl mi, ať si to užiju,“ prozradil rodák z Příbrami.

Český talent však zůstává nohama na zemi: „Nebylo to tak, že by si řekli, tenhle Jaroš je vážně dobrej, tak ho dáme do brány. Důvod je spíš ten, že Alisson má volno po triumfu na Copá America a další brankář se zranil.“

Start po boku hvězd však nikdo z kronik (a jeho vzpomínek) nevymaže. „V zápase už jsem tlak necítil. Snažil jsem se ukázat před trenéry áčka,“ podotkl mladý brankář, který si ale nepřipadal jako v pohádce.

Důvod? S áčkem už trénuje a spoluhráče (šampiony Ligy mistrů) zná osobně. A tak se nerozklepal, když měl balon rozehrát k hvězdnému stoperovi Joëlu Matipovi nebo směrem na kanonýra Divocka Origiho.

Nešťastné zranění

Výsledek byl parádní Liverpool zvítězil 6:0, debut Jaroše (a dalších několika mladíků) vidělo na menším stadionu skoro patnáct tisíc fanoušků. „Šlo na mě jen pár lehkých střel,“ culil se brankář.

Po zápase se mu nešlo dovolat. Měl plný telefon gratulací. „Bylo jich dost. I trenéři říkali, že to bylo dobré,“ zmínil Jaroš. Jenže radost brzy vyprchala a vystřídal ji smutek. Nadějný brankář se totiž na tréninku áčka zranil. Tak nešťastně, že chtě nechtě si ho Klopp musel vymazat ze svého poznámkového bloku.

Další Jarošova budoucnost je (na čas) poslána k ledu. Ze hry bude několik týdnů, což jej po regeneraci pošle zpět do akademie. Škoda, velká škoda. Sešlo z dalších startů za Liverpool, sešlo z prestižního výletu do Ameriky (právě tam Liverpool absolvuje letní předsezonní kemp).

Nezbývá než věřit, že to Jaroše nesrazí na kolena. Snad ne: Vždyť za pár dní oslaví teprve 18. narozeniny.