Praha – Jaký bude osud fotbalistů odcházejících na britské ostrovy po Brexitu? Zkušený hráčský agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest žádné katastrofické vize do budoucna nevidí.

Viktor Kolář s Pohárem UEFA a Superpohárem. Obě trofeje vybojoval jeho svěřenec Radek Šírl v dresu Petrohradu. | Foto: archiv

„Každý se mě na to teď ptá a já neumím říci, co se přesně stane. Ale nic katastrofického to podle mne nebude," řekl Deníku zástupce třeba Petra Čecha nebo Jiřího Skaláka. Právě tihle dva fotbalisté v Anglii hrají, jeden v Arsenalu, druhý v Brightonu.

Podle Koláře nastane nyní dvouleté období, kdy Velká Británie podle Lisabonské dohody bude z Unie vystupovat. V rámci všech daných pravidel. Během té doby také vykrystalizuje podoba dalších případných odchodů do anglických soutěží.



„Vše se podle mě vrátí na někdejší pozici: na ostrovy bude moci odejít pouze reprezentant s určitým počtem startů. Nicméně mladí hráči typu Jirky Skaláka mají značnou naději také, takovým anglická asociace už dříve poskytovala výjimku. Hráč musel být aspoň prvním rokem v reprezentaci a mít sportovní a osobnostní předpoklady. Pak mu výjimka udělena byla. Na druhou stranu si nemůžeme nic nalhávat – hráčů s nadějí na odchod do Anglie aktuálně český fotbal mnoho nemá," opakuje Kolář to, co se už delší čas ví.



Úroveň českého fotbalu postupně klesá.