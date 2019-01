Vokovice - Trenér béčka fotbalového Vyšehradu musel v klíčovém zápase jara pražského přeboru poslat na hřiště i mladšího dorostence.

Byl to boj o veledůležité body i o sebevědomí do dalších jarních kol. To měly až dosud celky na posledních dvou příčkách pražského fotbalového přeboru, tedy Aritma a Vyšehrad B, notně pošramocené.

Jejich vzájemný duel v uplynulém 17. kole vyzněl jasně pro Aritmu, na domácí „umělce“ vyhrála 5:2 a s devíti body se navíc dotáhla na čtrnácté Královice. Vyšehrad B zůstává se šesti body poslední.

Co to v tuto chvíli znamená? Z přeboru dost možná letos sestoupí jen jeden tým. Tak tomu bylo ostatně předloni (do I. A třídy spadly Ďáblice) i loni (Tempo Praha 4) a teď je situace pro chvost nejvyšší metropolitní soutěž opět příznivá proto, že pádu z divize (tedy vyšší soutěže) by se měli zástupci hlavního města vyhnout. Proto by měla znovu stačit k záchraně předposlední pozice, proto byl tento souboj tak důležitý.

„Už je to vážně kritické. Zklamání je tak velké… Ani nejsem schopen nic říct,“ soukal ze sebe po zápase kouč poražených Radek Zenkl. Vyšehrad B se musel obejít bez posil z A-týmu, který hrál zápas ČFL v Budějovicích. Navíc nemá moc odkud brát.

Poté, co se zranil pravý bek Kyloušek, šel na hřiště na poslední čtvrthodinu teprve patnáctiletý Šispera. Tedy mladší dorostenec. „Přitom právě on patřil ke hráčům, kteří si zasloužili pochvalu. Prostě dělal, co bylo v jeho silách. Motivace nám rozhodně nechyběla, ale Aritma nás přehrála úplně ve všem. Nezvládli jsme tenhle zápas psychicky, brzy jsme prohrávali nula dva. Teď už to bude strašně těžké, i když věřit musíme stále,“ přemítal Zenkl.

To jeho protějšek Tomáš Kubr měl po delší době opačné pocity. „Pro nás superdůležitá výhra. Přehráli jsme Vyšehrad důrazem a standardkami,“ řekl Kubr.

Novák skóroval jak po trestném kopu, tak po rohu. Stejně jako jednou jeho spoluhráč Vacek. Už deset minut před poločasem bylo rozhodnuto, Aritma vedla 4:1. Ani nevadilo, že se neprosadili útočníci Marousek s Rybkou. „Šance měli, nedali. Dají jindy,“ dodal optimisticky Kubr. Mimochodem, v předchozích šestnácti kolech pražského přeboru nastříleli Vokovičtí dohromady pouze deset branek…