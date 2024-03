Patronkou pražského finále tradičního a oblíbeného dětského fotbalového turnaje McDonald´s Cup je výborná fotbalistka a trenérka Simona Necidová. Akce se zúčastní i jako učitelka jedné z přihlášených škol, navíc květnové pražské finále se bude konat v areálu ABC Braník, kde dlouhou dobu trénovala.

Zahrála jste si vy osobně někdy turnaj McDonald's Cup?

Myslím, že ne. Bohužel. Na základní škole jsem pár fotbalových turnajů hrála, ale moc jich nebylo. Nebo mě jen nevybrali, těžko říct. (usmívá se) V té době moc holek na tyto akce nechodilo, dnes už je to naštěstí jinak. A na školních turnajích tak potkáte nespočet malých fotbalistek.

Jak vzpomínáte na svoje žákovské zápasy, vybavíte si nějaký speciální moment?

Nejvíce si pamatuji asi "zápasy" v družině. U školy jsme měli velkou umělku, kde jsme hráli skoro pořád. Pokud se vyjelo na turnaje škol, vzpomínám si jen na to, že jsem tam byla jediná holka. Ale nevadilo mi to. Spíš naopak, s kluky mě to jako malou bavilo a fotbal jsem si užívala.

Jaký prostor měl vlastně fotbal během hodin tělocviku?

V mojí třídě fotbal snad nikdo nehrál. Více než fotbal se tedy hrála spíše vybíjená. Ale když byl prostor na kopání do míče, hned jsem ho využila. Hrávali jsme hlavně o přestávkách či po škole.

Koho jste obdivovala tehdy a kdo vás jako fotbalistka či fotblaista baví teď?

Jako malá jsem obdivovala Davida Beckhama. To mi zůstalo a obdivuji ho i teď po jeho fotbalové kariéře. Dále to byl Cristiano Ronaldo. Bavilo mě, co vše umí s míčem. Teď už těch vzorů mám méně, ale mám ráda fotbalistku Vivianne Miedema, proti které jsem si několikrát zahrála. Bylo to v Lize mistryň proti Arsenalu a v dresu reprezentace proti Nizozemsku. Povedlo se mi s ní vyměnit i dres, tak ho mám doma vystavený.

Co na vaši kariéru říkají tehdejší spolužáci, pokud jste v kontaktu?

Se spolužáky ze základní školy moc v kontaktu nejsem. Jen s jednou kamarádkou, se kterou jsem prošla i střední školu. Ta mě podporuje a myslím, že je ráda, že se mi podařilo splnit si svůj dětský sen.

Plánujete vyrazit se podívat na některý zápas McDonald's Cupu?

Určitě! Jelikož učím na jedné základní škole a jsme na turnaj přihlášeni, tak se určitě jednoho kola osobně zúčastním. Budu doufat, že se s dětmi dostaneme co nejdále a budou si tak moc užít skvělou atmosféru víckrát. Dále se plánuji podívat na krajské finále, které se hraje na Braníku, kde jsem strávila 8 let jako trenérka. Takže tam se také těším.

Kvízová otázka: Tipněte si, kolik dětí už zasáhlo do McDonald's Cupu? (správná odpověď 1 589 027)

No to je těžké, každý rok je to hromada dětí. A jelikož se hraje už 25. ročník, tak to bude třeba 1 350 000 dětí?

Co byste poradila současným talentovaným hráčům a hráčkám?

Ať hlavně přemluví paní učitelky a učitele, aby je do turnaje přihlásily. Aby si turnaj užili, ukázali, co všechno umí a hráli s radostí a úsměvem na tváři. To mi přijde u malých talentů to nejdůležitější.

A máte nějaký vzkaz i pro jejich učitele, trenéry?

Když už na turnaj s dětmi vyrazí, aby je v jejich výkonech povzbuzovali, fandili jim a zanechali v nich pozitivní vztah k fotbalu. I když je to turnaj, kde se hraje na výsledky, pořád by tam měla převládat pozitivní nálada, kde se děti budou cítit dobře.

