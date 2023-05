Hřiště FC Nebušice.Zdroj: archiv klubuPetře, Lochkovu jste dal v zápase čtyři góly. Je to váš střelecký rekord nebo to někdy bylo ještě lepší?

Ano, když nepočítám žákovské kategorie, tak je to nejspíš nejvíc co jsem kdy dal.

Byly to čtyři góly ze čtyř šancí nebo jste si dovolil i něco zahodit?

Všechny góly byly podobné, rychlý brejk po ztrátě soupeře, dobrá průniková přihrávka a pak už jsem to naštěstí dokázal pokaždé zakončit v běhu podél gólmana.

Kanonýr Deníku: Chceme vyhrát pohár, hlásí Martin Inneman z Dukly Jižní Město

Petr LipnickýZdroj: archiv hráčeByl to pro vás hodně důležitý zápas, že? Šlo o to dostat se z předposledního místa tabulky…

Určitě byl, jelikož to letos nemáme lehké, hlavně co se týče docházky na zápasy. Byla řada nevydařených zápasů, kde jsme mohli brát v klidu tři body a nakonec vyšli naprázdno.

Jaká je vůbec situace nebušického béčka? Máte na lepší výsledky?

Ano, máme, ale jak už jsem říkal, docházka a to, jak se sejdou lidi na zápas, je v těchto nižších soutěžích asi nejdůležitější. A i tenhle zápas byl už několikátý s jedním hráčem na střídání. Ale nakonec jsme ho naštěstí zvládli, jako pokaždé, když nám teče do bot.

Triumf a postup! Zaměstnaneckou ligu Deníku ovládla v Čakovicích Vězeňská služba

FC NebušiceZdroj: archiv klubuJe pro vás cílem i prosadit se v A týmu?

Cíl to není a nikdy nebyl. Jsem spokojený tam, kde jsem, s partou, která - troufnu si říct - v áčku určitě není. K tomu to nemám z Hájů úplně nejblíž, takže jeden zápas o víkendu bohatě stačí bohatě. Někdy není čas ani na ten jeden.

V Nebušicích hrajete už čtyři roky. Jaká je ta vaše parta?

Parta se nedá popsat, to se musí zažít. Fotbalem v béčku Nebušice žijou. (směje se)

Pohár patří Slavii! Rozhodla lepší obrana a větší hlad po vítězství

Pojďme z 2. třídy do té nejvyšší… Komu se víc fandí v kabině? Sparta nebo Slavia?

Převážně Sparta, i když to hrající trenér asi neslyší rád. (směje se)

Co jste říkal na finále poháru?

Slavia si to zasloužila a byla lepším týmem, ale v zápase o titul to může být zase úplně jinak.

Kdo podle vás vyhraje ligu?

Po těch dlouhých letech bez titulu bych to přál Spartě, ale ať vyhraje prostě ten lepší. Bude to zajímavé.

Chci se bavit fotbalem co nejdéle, přeje si štěrboholský kanonýr Sokolíček

Petr Lipnický v nebušickém dresu.Zdroj: archiv hráčeZpátky k vám… Díky čtyřem gólům jich máte dohromady už 14 a dělíte se o první místo v tabulce střelců. Sledujete statistiky? Láká vás vyhrát nejlepšího střelce?

Kouknu se vždy na konci sezony, jak na tom jsem, ale že bych koukal průběžně nebo počítal hned ze začátku, tak to ne. Když to teď ale vidím, tak bych chtěl překonat aspoň minulých 20 gólů za sezónu. Mám na to ještě čtyři zápasy. Mít nějaký cíl, je vždy lepší, ale hlavní je pro nás teď vyhrát poslední zápasy a příští sezonu se vrátit v lepší formě hned na začátku a nedohánět to pak na konci. A třeba i bojovat o postup, fotbalově na to máme.

Jaké jsou vaše fotbalové přání a ambice? Čeho byste rád dosáhl?

Přání? Asi aby mi vydržela ta radost radost ze hry a chuť bez ohledu na to, jestli se hraje 2. třída nebo Premier League. (usmívá se)

Webové stránky FC Nebušice zde!

Facebookový profil FC Nebušice zde!