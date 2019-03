V pondělíse naposledy rozloučil se svým milovaným klubem s klokanem ve znaku. Po tiskové konferenci v ďolíčku vyráží velký talent českého fotbalu Jan Morávek do německého Schalke, kde ho čeká nová etapa fotbalového života.

„Můj cíl je jasný. Sžít se s novým prostředím a co nejdříve se prosadit,“ prozradil devatenáctiletý záložník.

Minulý týden jste navštívil svůj nový fotbalový domov v Gelsenkirchenu. Co všechno už jste stihl?

Vyrazili jsme tam s přítelkyní a agentem Stejskalem hlavně kvůli bytu. Další seznamování bude následovat v příštích dnech.

A jaké jsou dojmy z nového bydlení?

Je především dostatečně velký. Tři plus jedna. Ale je ještě holý. Musíme ho s přítelkyní zařídit. Bude to dost práce, ona se na to ale těší. (smích)

Pod ochranná křídla si vás vzal i legendární německý fotbalista Andy Möller, bývalý manažer Schalke, který vás přivedl do tohoto klubu…

Je to pro mě parádní. Hned až dorazím, tak ho kontaktuju. Slíbil, že mi dá rady do kabiny. Určitě to v budoucnu zúročím.

Co seznamování se samotným klubem?

Ještě na to pořádně nedošlo. Neměl jsem se čas potkat ani s trenérem Magathem. Ale příprava začíná už ve čtvrtek a já už se moc těším. I když Jirka Němec (bývalý český fotbalista působící v Schalke, který se výrazně podílel na přestupu Morávka – pozn. aut.) říkal, že se v prvních dnech půjdu domů jen vyspat. Bude to určitě hodně náročné.

Právě Magath, který v minulé sezoně získal titul s Wolfsburgem, patří mezi tvrdé trenéry. Nebojíte se?

Kdepak. Pan Magath si přivedl do Schalke nový realizační tým, takže bude v klubu určitě hodně změn. Ale to chce čas.

S jakým cílem vyrážíte směr německá bundesliga?

Cíl je jasný. Co nejdříve se prosadit. Sžít se s prostředím. Nechci, aby mě Schalke vnímalo jako promrhané peníze. Hlavně chci nezklamat.

Ovšem může se stát, že se hned zezačátku neprosadíte. Jste na tuhle situaci připravený?

Určitě by pro mě bylo něco nového, kdybych nehrál. Ale věřím, že mě to nerozhází. Počítám, že to může nastat. Pokud ano, budu pokračovat poctivě na tréninku, a snad se to pod Magathem vyplatí.