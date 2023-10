/FOTOGALERIE/ Anketa Deníku o nejlepší fotbalový areál v České republice skončila. Krajští vítězové postoupili do celostátního kola, z něhož vzešel také celkový vítěz - severočeská Hostovice. Stříbrnou příčku obsadil Studenec na Semilsku a bronzovou v Olovnici na Kladensku. Pražská Březiněves skončila těsně pod stupni vítězů, na čtvrté příčce.

Areál fotbalového klubu TJ Březiněves. | Foto: archiv klubu

"Udělalo nám to velikou radost. Čtvrtá, bramborová, pozice je skvělé umístění v celorepublikovém měřítku," říká klubový šéf Tomáš Bezpalec.

O hlasy požádal všechny hráče i příznivce. "Poslali jsme na rodiče, hráče a fanoušky mail. K tomu jsme dvakrát připomněli průběžné výsledky na Facebooku, jak si stojíme. Bylo vidět, že se přestalo hlasovat v době, kdy nás Olovnice během 24 hodin předběhla na třetím místě a nabrala náskok," vysvětluje.

Za vítězství v pražském kole i za čtvrté místo na tom celorepublikovém poputuje do Březiněvsi bohatá zásoba piva. "Na vedení klubu máme v plánu renovovat zábradlí a klandry kolem celého hlavního hřiště, a to do klubových barev. Už v minulosti byla myšlenka požádat o pomoc příznivce klubu s tím, že by si každý mohl přinést svůj štětec, my dodáme barvy a společnými silami to zmákneme v rámci brigády. No a na tuto akci je dodávka piva z této soutěže dobrou příležitostí," říkal Tomáš Bezpalec už dříve.

Anketu Deníku pozorně sledoval a z finálových areálů by dal také hlas tomu, který nakonec vyhrál. "Hostovický areál se mi osobně líbil," přiznal.

Sportovní areál TJ Březiněves je krásný a činovníci, hráči i fanoušci si jej nemůžou vynachválit. "Jsme na něj pyšní! Kdokoliv k nám zavítá, tak pěje chválu na stav trávníků, budovy i okolí. Staráme se o něj, jak to jde. Pořádáme brigády, máme spřízněné fanoušky, hráče i rodiče, kteří díky svému podnikání pomohou, ale vše z brigád nedokážeme, tak využíváme dotací a grantů z Magistrátu hlavního města Prahy a České unie sportu. Obrovským pomocníkem je v tomto naše městská část, a to nejen finančním," dodal Tomáš Bezpalec.

