/FOTOGALERIE/ Dvě kola před koncem základní části nejvyšší soutěže fotbalistek je situace na čele tabulky stále stejná - slávistky vedou před sparťankami o pět bodů. O víkendu své úhlavní rivalky hostila Slavia ve sportovním areálu v Horních Měcholupech a zápas skončil remízou 3:3.

Rozhodně se nevyplatilo přijít na zápas s dvacetiminutovým zpožděním. Za takovou dobu totiž padlo hned pět gólů! Vše odstartovala slávistka Khýrová v 6. minutě a prakticky hned z protiútoku srovnala Polcarová. Khýrová pak zkompletovala hattrick trefami v 10. a 19. minutě, Changová upravovala ve 22. na 3:2.

Na další trefu se pak čekalo dlouhých sedmdesát minut a v poslední minutě zápasu dala výsledku definitivní podobu sparťanka Kožárová. Ta dlouho působila v dresu Slavie, do Sparty přestoupila před touto sezonou. S góly v poslední minutě má zkušenosti, loni v květnu takto srovnala pohárové finále, které pak slávistky vyhrály po následném penaltovém rozstřelu.

"Víme o jejich silných stránkách, byl to taktický záměr ji tam poslat. Přesně víme, co od ní očekávat," chválil trenér Sparty Pavol Gregora. "Jsem na holky hrdý. Bojovaly až do konce a i prohrávaly o dva góly, chtěly to stále otočit," dodal.

Slavia - Sparta 3:3 (3:2)

Branky: 6. 10. a 19. Khýrová - 8. Polcarová, 22. Changová, 90. Kožárová. Rozhodčí: Adámková - Šafránková, Špindlerová. ŽK: Veselá - Dědinová. Diváků: 1050.

Slavia: Bryscejnová - Veselá, Bendová, Bartovičová, Xiaoová - Krejčiříková (46. Stackpoleová), Černá (90. Šlajsová), Svitková (89. Košíková), McLaughlinová, Khýrová (89. Morávková) - Szewieczková (69. Křivská).

Sparta: Kožuriková - Dědinová, Bertholdová, Pochmanová - Bartoňová (83. Marcinková), Kotrčová, Sonntagová, Beckmanová, Changová (69. Dlasková) - Paulenová (69. Bužková), Polcarová (63. Kožárová).