Praha - Fotbalisté Slavie vstoupili do jara slibně, hned na úvod se přiblížili rivalovi z Letné.

Ples sešívaných. Slovenská posila Peter Grajciar. | Foto: GetPhoto/Martin Malý

Nebyla to žádná grandiózní show, tři body ale fotbalisté Slavie na Strahově získali. Vítězství 1:0 nad Bohemians Praha zařídili dva muži.



Štefan Senecký, posila, která dostala v brance překvapivě přednost před Romanovsem.



A slovenský záložník Peter Grajciar – v sobotu si připsal další, v sezoně již třetí krásný gól.



Muž, který se v základní sestavě objevil až ve 12. kole, se stává klíčovou postavou Slavie. „A to jsem mohl zápas rozhodnout, druhou šanci jsem nevyužil. Toho pořád lituju,“ hlásil po zápase.



Proč jste příležitost neproměnil?



Chtěl jsem míč do branky dostat po zemi, levou nohou. Jenže jsem to trefil tak špatně, že to šlo do boční sítě. Snad to vyjde příště.



Jednu parádní branku jste si připsal. A prý na ní měl „podíl“ i náhradní gólman Martin Vaniak.



Po sledování videa ze zápasů Bohemians Praha mě Martin upozornil, ať určitě zkusím vystřelit, že jejich brankář Belaň často vybíhá. Stává za malým vápnem, což učinil i při mé střele. Možná tyhle metry mu chyběly k tomu, aby na míč dosáhl.



Nejen, že jste dal jediný gól zápasu, navíc jste se blýskl i několika povedenými individuálními akcemi. Sebevědomí vám nechybělo…



Cítil jsem se v zápase dobře, tak proč nezkusit nějakou tu kličku. Když jsem běžel vedle protihráče, zkusil jsem to párkrát zaseknout… Jen škoda, že z následných centrů nepadl nějaký další gól.



Stáváte se tahounem Slavie. Počítáte s tím, že si na vás obránci soupeřů budou dávat čím dál větší pozor?



Kdyby tomu tak bylo, tak budou mít zase víc prostoru ostatní. Ale oni si musí dávat pozor na všechny, ne jen na mě.



Vaše dobré výkony ve Slavii vás katapultovaly na místo náhradníka ve slovenské reprezentaci na přípravu proti Norsku. Myslíte, že máte šanci se do národního týmu dostat?



Pro mě je zavazující a povzbuzující už fakt, že jsem mezi náhradníky. Kdybych se do reprezentace dostal, byla by to velká čest.