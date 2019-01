Poznaň - Fotbalisté Sparty porazili Lech Poznaň 1:0 a postoupili do posledního předkola Ligy mistrů. Červené karty viděl Matějovský i Sionko.

Sparťanští fotbalisté si zahrají v posledním předkole Ligy mistrů o účast v prestižní klubové soutěži. Po domácí výhře 1:0 nad Lechem Poznaň totiž vyhrála stejným výsledkem i dnešní odvetu na polské půdě. Rozhodnutí nervózního utkání přinesla penalta, kterou proměnil v 50. minutě Kladrubský.

Sparťanský postup je ale tvrdě vykoupen - po strkanici byl spolu s domácím Bosackim vyloučeni Matějovský, příště nebude hrát ani další vyloučený Sionko, chybět bude i Wilfried, jenž viděl už druhou žlutou kartu v soutěži.



Na stadionu uprostřed stavebního ruchu vládla přes omezenou kapacitu skvělá atmosféra, ke které se přidalo na 300 sparťanských fanoušků. Domácí s hlasitou podporou v zádech začali pořádně zostra, na velké oťukávání nebylo příliš času.



A tak už ve čtvrté minutě se mohly postupové šance výrazně změnit poté, co po trestném kopu Krivece trefil Arboleda hlavou tyč. Jenže sparťané splnili slib, že nebudou těsný náskok z Prahy jen bránit a jen chvíli po domácí tutovce poslal přesnou ránu z trestného kopu Matějovský, ale hbitý gólman Kotorowski robinzonádou míč vyrazil a zanedlouho měl štěstí, že dělovku Pamiče jeho spoluhráči srazili nad.



Domácí se sice stále víc tlačili do útoku, ale jejich hra postrádala více přesnosti a klíčové hráče si tentokrát Sparta dobře hlídala. Vlastní kombinací a častým držením míče daleko od vlastní šestnáctky držela soupeře na odstup. O to nebezpečnější byla každá standardní situace, kterou Poznaň měla. Sparta sice ovládla střed hřiště, ale kolem branky soupeře už nebyla tak nebezpečná.

Kladrubský suverénně proměnil penaltu

Jenže všechno se změnilo krátce po pauze. Ve 49. minutě vybojoval Kadlec zdánlivě ztracený míč v souboji s Bosackým, který ho vzápětí stáhnul a byla z toho penalta. Tu vzápětí mazácky proměnil Kladrubský a sparťanský kotel byl v extázi, neboť postup byl už hodně blízko. Ve zbývajícím čase by totiž domácí museli vstřelit tři góly.



Navíc sparťanská ofenziva měla stále více místa a především Kadlec stopery trápil svojí rychlostí a přímočarostí. V 52. minutě se dostal i ke střele, kterou musel zblokovat kolumbijský stoper Arboleda.

Po strkanicích byl vyloučen Matějovský a Sionko

Zato na domácí kopačky se začala stále více lepit nervozita a především nepřesnost v rozehrávce, která často končila u hostů a přicházely rychlé brejky. Po jednom z nich se v 67. minutě dostal k tvrdé koncovce na levé straně šestnáctky Pamič, ale Kotorowski byl znovu na místě. A při teči střídající Žofčák v 71. minutě zase neudržel balanc a poslal míč mimo.



Poznaňské akce s přibývajícími minutami ztrácely na nebezpečí, o to více jejich hráči nezvládali souboje a střádání času ze sparťanské strany. Sparťané se bohužel nervozitě přizpůsobili a přišli o dva hráče. Po strkanici s Bosackým byl vyloučen vedle domácího kapitána i Matějovský, zanedlouho ho do kabiny následoval i Sionko. Na postupu to už nic změnit ale nemohlo.

Rilke vystřelil postup Hapalově Žilině, dál jde i Pospěch a Šírl

Trenér Pavel Hapal a útočník Emil Rilke dovedli Žilinu do závěrečného předkola Ligy mistrů. Slovenský mistr ve 3. předkole vyřadil Litex Loveč zásluhou domácí výhry 3:1. Hlavní zásluhu na tom má Rilke, který v úvodu druhé půle srovnával na 1:1.



Žilina na začátku druhé půle čelila hrozbě vyřazení, když se dostala Loveč do vedení, jenže již za dvě minuty srovnal Rilke a stal se tak hrdinou slovenského celku. Hapalovi svěřenci totiž poté využili snahy soupeře o další gól a dokráčeli k postupové výhře.



O Ligu mistrů si zahraje i reprezentant Zdeněk Pospěch a jeho Kodaň. Dánský celek vyřadil BATE Borisov zásluhou dnešní vydřené domácí výhry 3:2.



Kodaň v úvodním utkání s Borisovem uhrála jen bezbrankovou remízu, a tak potřebovala dnes vyhrát. K tomu měla brzy nakročeno, když po gólech Santina a Kvista měla dvoubrankový náskok, Bělorusové však v závěru půle srovnali. Kodaň tak zachránil až N'Doye, který po hodině hry rozhodl. Borisov ze závěrečného tlaku postupové srovnání nevytěžil. Pospěch u toho byl po celý zápas.

Šírl uspěl, Slepičkův Záhřeb čeká kvalifikace o Evropskou ligu

Podobně dramatický postup má za sebou i Zenit Petrohrad. Tým Radka Šírla rovněž potřeboval po bezbrankové remíze porazit rumunskou Unireu Urziceni. Jediný gól zápasu dal po půlhodině hry portugalský reprezentant Danny.



Jen kvalifikace o Evropskou ligu čeká na Miroslava Slepičku a jeho Dinamo Záhřeb. Chorvatský celek nezvládl penaltový rozstřel se Šeriffem Tiraspol, když se oba týmy předháněly v zahazovaní penalt a musela rozhodnout až devátá série. Slepička penaltu nekopal.



Vypadl i slavný Celtic Glasgow, který sice v odvetě porazil Bragu 2:1, ovšem po úvodní porážce 0:3 vypadl. Znovu u toho chyběl Milan Mišůn, který se nevešel ani na lavičku.



Ještě větším překvapením je vyřazení tureckého vicemistra Fenerbahce. Čtvrtfinalista Ligy mistrů z roku 2008 nestačil na švýcarské Young Boys Bern. Po úvodní remíze 2:2 dnes prohrál 0:1 i kvůli vyloučení slovenského reprezentanta Miroslava Stocha.



Již v úterý si postup zajistil Anderlecht se čtveřicí Čechů Lukáš Mareček, Jan Lecjaks, Ondřej Mazuch a Jan Polák.

Odveta 3. předkola Ligy mistrů:



Lech Poznaň - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 50. Kladrubský z pen. Rozhodčí: Fautrel - Apelli, Gringore (všichni Fr.). ŽK: Wilk, Arboleda - Wilfried, Brabec, Řepka. ČK: 80. Bosacki - 80. Matějovský, 85. Sionko. Diváci: 14.000 (vyprodáno). První zápas 0:1, postupuje Sparta.



Poznaň: Kotorowski - Wojtkowiak (86. Kielb), Arboleda, Bosacki, Gancarczyk - Drygas (57. Stilič), Injac - Peszko, Wilk (53. Tshibamba), Krivec - Wichniarek. Trenér: Zielinski.

Sparta: Blažek - Kladrubský, Řepka, Brabec, Pamič - Hoheneder - Sionko, Kucka (75. Hejda), Matějovský, Kadlec (77. Žofčák) - Wilfried (90.+2 Lačný). Trenér: Chovanec.



Další odvetné zápasy:



Mistrovská část:



HJK Helsinky - FK Partizan 1:2 (1:1)

Branky: 39. Kamara - 9. a 90. Cleo. První zápas 0:3, postoupil Partizan.



FC Kodaň - BATE Borisov 3:2 (2:2)

Branky: 2. Santin, 27. Kvist, 59. N'Doye - 40. Kontsevoj, 44. Nechajčik. ČK: 90.+2 Sosnovski (BATE). První zápas 0:0, postoupila Kodaň.



Žilina - Litex Loveč 3:1 (0:0)

Branky: 52. Rilke, 70. Oravec, 84. Ceesay - 50. Sandrinho. ČK: 54. Popov (Litex). První zápas 1:1, postoupila Žilina.



Basilej - Debrecín 3:1 (1:0)

Branky: 26. Atan, 59. Chipperfield, 64. Shaqiri - 74. Coulibaly. První zápas 2:0, postoupila Basilej.



Salcburk - Omonia Nikósie 4:1 (3:0)

Branky: 37. a 40. Schiemer, 21. Švento, 58. Boghossian - 90. Rengifo. První zápas 1:1, postoupil Salcburk.



Rosenborg Trondheim - AIK Stockholm 3:0 (0:0)

Branky: 54. Prica, 63. Demidov, 75. Lustig. První zápas 1:0, postoupil Rosenborg.



Dinamo Záhřeb - Šeriff Tiraspol 1:1 (1:1, 1:1) na pen. 5:6

Branky: 55. Sammir z pen. - 16. Volkov. První zápas 1:1, postoupil Šeriff.



Nemistrovská část:



Paok Soluň - Ajax Amsterodam 3:3 (1:0)

Branky: 16. Vieirinha, 56. Salpingidis, 90. Ivič - 48. Suárez, 50. De Jong, 55. Lidgren. První zápas 1:1, postoupil Ajax.



Celtic Glasgow - Braga 2:1 (0:1)

Branky: 52. Hooper, 79. Juárez - 20. César. První zápas 0:3, postoupila Braga.



Fenerbahce - Young Boys Bern 0:1 (0:1)

Branka: 40. Bienvenu. ČK: 54. Stoch (Fenerbahce). První zápas 2:2, postoupil Bern.



Gent - Dynamo Kyjev 1:3 (0:1)

Branky: 85. Coulibaly - 32. Garmaš, 55. Milevskij, 90. Gusev. První zápas 0:3, postoupilo Dynamo.



Zenit Petrohrad - Unirea Urziceni 1:0 (1:0)

Branka: 33. Danny. První zápas 0:0, postoupil Petrohrad.



Účastníci 4. předkola (losování v pátek 6. srpna v Nyonu):



Mistrovská část: Sparta Praha, Salcburk, FC Kodaň, Rosenborg Trondheim, FK Partizan, Šeriff Tiraspol, Žilina, Basilej, Anderlecht Brusel, Hapoel Tel Aviv.



Nemistrovská část: Tottenham, Werder Brémy, Sampdorie Janov, Auxerre, Sevilla, Zenit Petrohrad, Dynamo Kyjev, Young Boys Bern, Ajax Amsterodam, Braga.