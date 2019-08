"Šance jsou padesát na padesát," říkal před zápasem trenér Jindřich Trpišovský, zatímco jeho protějšek hlásal, že jasným favoritem dvojzápasu je Slavia.

A Pražané, netradičně v zelených dresech, se opravdu v první půli prezentovali jako kvalitnější mužstvo. Držení míče přes šedesát procent, nebezpečné akce, dobré kombinace… Domácí naopak spíše vyčkávali na to, co jim dovolí soupeř a pouštěli se do protiútoků.



Jeden z nich, do kterého se dostal střelec rozhodující trefy dvojzápasu proti Celticu Tucudean, však dokázal výborně nadvakrát zastavit pohotový Hovorka.

Hrdina třetího předkola pak měl první opravdu velkou šanci po sedmadvaceti minutách hry. Slávisté v defenzivě malinko propadli a Tucudean se zjevil za zády obránců. Jeho hlavičku však skvěle vytěsnil brankář Kolář.

První gól

O pár chvil později už padl první gól rumunsko-českého souboje. Stanciu zahrál na jedničku signál z rohového kopu až za hranici pokutového území, kde trefil míč z voleje Masopust. Pokus, který měl být zřejmě zamýšlen jako centr, skončil za zaskočeným gólmanem Arlauskisem. "Uvidím po odvetě, je to první poločas, ještě musíme zvládnout jeden krok," zamýšlel se autor vítězného gólu v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV nad tím, jak důležitá jeho branka bude.

Ve druhém poločase vyběhla na trávník úplně jiná Kluž. Nikoli už ustrašená, ale sebevědomá a nebezpečná. Střídající Rondon mohl na kraji padesáté minuty vyrovnat, ale po povedené individuální skončil jeho pokus na tyči. "Soupeř nás zatlačil, my udělali chyby, dostali se pod tlak a těžko se z toho dostávali," uvědomoval si slávistický záložník.

Domácí nadále zatápěli, ale Bordeainu z dobré pozice na hranici vápna netrefil branku. Dlouhé minuty se pak čekalo na další zajímavou šanci. Až necelou čtvrthodinu před koncem slávistům zamrazilo. Omrani se dostal k odraženému míči po standardní situaci a přes Olayinku si došel pro penaltu. Sám faulovaný se postavil k exekuci pokutového kopu, ale Kolář jeho nepříliš dobře umístěnou ránu vytěsnil.



Kluž nedokázala s výsledkem nic udělat a do odvety v Edenu tak půjde s jednobrankovým náskokem Slavia.