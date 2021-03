Další úspěch budou vyhlížet „The Gers“ už ve čtvrtek na hřišti pražské Slavie, kde odstartují osmifinálovou sérii Evropské ligy.

Božský Stevie

Město Glasgow o víkendu zaplavily davy fanoušků. Všude byly k vidění pouze modré barvy a plakáty s povědomým obličejem. Kdo byl ten gentleman na fotce?

Přece jedinečný Stevie G., jak je bývalému anglickému reprezentantovi přezdíváno. „Už si tu stačil získat statut boha,“ svěřil agentuře AP jeden ze slavících fanoušků.

Steven Gerrard a Glasgow RangersZdroj: DeníkHlavní trenér a strůjce velkého úspěchu Rangers dovedl svůj tým po náročném období na samotný vrchol. Jeho svěřenci během dvaatřiceti zápasů ani jednou neprohráli, nastříleli 77 branek a jen devětkrát inkasovali. Suverénní jízda.

Ziskem 55. ligového titulu vylepšili svůj světový rekord mezi sběrateli trofejí (podle některých statistik je historicky úspěšnější jen egyptský Al Ahlí). A co je pro modrý tým z Glasgow zřejmě nejkrásnější, podařilo se utnout šňůru devíti mistrovských titulů v řadě nenáviděného městského rivala Celtiku.

„Kolosální úspěch. Ale ještě nekončíme,“ jásal Gerrard. „Po všem, čím si fanoušci Rangers v posledních letech prošli, si to zaslouží,“ dodala někdejší ikona Liverpoolu.

Dluhy a znovuzrození

Nedávná historie legendárního klubu totiž nebyla zrovna růžová. Rangers se potýkali s obřími finančními problémy, které je, ostatně jako několik dalších britských klubů, nakonec poslaly do likvidace. Tým se propadl až do čtvrté skotské ligy,a musel tak začít doslova od nuly. Této odmlky perfektně využil Celtic, který si mezitím Skotsko zcela podmanil.

„The Gers“ však dlouho neotáleli a během čtyř let se vrátili do první ligy. Dlouho nemohli najít lék na úspěch, patřila jim nálepka věčných gratulantů. Ale s příchodem trenérského benjamínka Gerrarda se mince otočila. V první, koronavirem zkrácené sezoně tým dokráčel až ke druhému místu a letos útok na první titul po deseti letech úspěšně zakončil.

Rangers jsou tak zpět na výsluní. Navíc si mohou brzy říct o ještě větší pozornost, jelikož v osmifinále Evropské ligy vyzvou českého favorita posledních let – pražskou Slavii. A Gerrard neskrývá touhu postoupit…

Na svého nejbližšího soka si budou muset dát slávisté velký pozor. Hvězdou týmu je kolumbijský útočník Alfredo Morelos, mezi další opory patří kapitán Connor Goldson či obránce a kapitán James Tavernier.

„Na dva zápasy se Slavií se hodně těšíme, budou to velmi atraktivní souboje. Ať lepší tým zvítězí a postoupí do čtvrtfinále,“ řekl kouč čerstvého skotského mistra. Co asi lišák Gerrard vymyslí tentokrát?