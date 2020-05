Sparťané sice dokázali třikrát skórovat, když se prosadili Michal Sáček, Benjamin Tetteh a Bořek Dočkal, hlavní kouč letenského áčka byl ale především rozladěn ze tří inkasovaných branek. "Mohli jsme vstřelit i více branek, ale pro nás musí krédo s takovým soupeř gól nedostat. A inkasovali jsme tři… To je základní věc, bez kvalitní obranné fáze to nepůjde," uvědomoval si v rozhovoru pro sparťanské webové stránky.

Zkušený trenér si je dobře vědom i toho, že současné deváté místo neodpovídá tomu, kde by se historicky nejlepší český klub měl nacházet. "Sparta je klub, který má nějaké jméno, naše postavení v tabulce je špatné. Jsem sparťan a vadí mi to. Musíme to nějak napravit, přistupovat podle toho k zápasům a vyřešit naši situaci," přemítá.

Utkání proti Plzni by ale mohlo být, jak se říká, odrazovým můstkem. "To přeci pro nás musí být ta správná motivace… A věřím, že bude. S hráči si vyhodnotíme zápas s Žižkovem a budeme se připravovat na ligu," uzavřel.

Pražané malým derby proti Žižkovi ukončili sérii pěti přípravných utkání, z nichž čtyři vyhráli.