/VIDEO/ Fotbalisté Slavie za sebou mají úspěšnou generálku na jarní část sezony. Na domácím zbrusu novém trávníku v Edenu porazili slovenské soupeře ze Zlatých Moravců 4:1. Z pěti zimních přípravných zápasů brali slávisté čtyři výhry a jednou remizovali.

Přes šest tisícovek diváků přišlo do Edenu na generálku Slavie. A viděli výhru domácích 4:1 nad slovenskými Zlatými Moravci. | Foto: CPA

Zápas byl věnovaný podpoře Ukrajině. Jedním z důvodů bylo i nedávno hodně probírané téma, kdy byl zrušen zápas se Slovanem Bratislava, který si v přípravě zahrál s moskevským Dynamem.

Trenér Jindřich Trpišovský do základní sestavy poslal deset ověřených jmen a jedinou zimní posilu, obránce Zmrzlého.

Aktuálně poslední tým tabulky slovenské nejvyšší soutěže, který na podzim nevyhrál ani jeden zápas, měl od začátku jasný průběh. Hosté si sice na úvod vypracovaly dvě velké šance, ale pak začali úřadovat domácí. Mezi 20. a 27. minutou se postupně trefili Provod, Chytil, Jurečka a rázem to bylo o tři góly.

V 59. minutě domácí vyměnili najednou hned devět hráčů a na trávníku se tak ukázaly další "sešívané" posily - Zima a Diouf. Nová sestava pak odehrála závěrečnou třetinu utkání 1:1. Nejprve přidal čtvrtý gól Pražanů Schranz a deset minut před koncem vstřelil čestný úspěch hostů Kuzma.

Ohlasy Mojmíra Chytila:

Zdroj: Youtube

"Vyhráli jsme, osahali jsme si nové hřiště, přišlo hodně fanoušků. Vidím samá pozitiva," usmíval se po utkání útočník Mojmír Chytil. "V přípravě se nám vyhýbala zranění, odtrénovali jsme všechno, dali do toho maximum. Samozřejmě nějaké zraněné máme, není jich ale tolik, to je fotbal. Teď začíná to nejdůležitější, liga, musíme jít do toho naplno," dodal hráč, který si v generálce připsal jeden gól a jednu asistenci.

Návrat domů si užil i obránce David Zima, který přišel do Edenu před pár dny za cenu 100 milionů korun. Utkání se Zlatými Moravcemi pro něj bylo prvním v sešívaném dresu po 886 dnech. "Neskutečně jsem si to užil, byl to pro mě návrat domů. Herní styl zůstal stejný, v tomto směru tedy žádné změny nevidím. Od doby, co jsem v sešívaném nastupoval naposledy, prošlo mužstvo samozřejmě velkým personálním kolotočem, zůstala tady jen hrstka hráčů, které si pamatuju. Teď pro mě bude klíčové si zvyknout právě na nové spoluhráče. Tým má potenciál stát se top evropským mančaftem," říká Zima.

Slavia Praha – Zlaté Moravce 4:1 (3:0)

Branky: 20. Provod, 23. Chytil, 27. Jurečka, 73. Schranz – 81. Kuzma.

Sestava Slavie: Mandous – Masopust (59. Tomič), Ogbu (59. Zima), Bořil (59. Vlček) – Douděra (59. Schranz), Ševčík (59. Zafeiris), Oscar (59. Tecl), Zmrzlý (68. Diouf) – Provod (59. Jurásek), Jurečka (59. Van Buren) – Chytil (59. Tijani). Trenér: Trpišovský.