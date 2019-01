Praha - Mimořádně vydařený týden má za sebou obránce fotbalové Slavie Michal Frydrych. Ve středu se mu narodila dcera Michaela a v neděli jediným gólem rozhodl šlágr 19. kola první ligy s Plzní. Byl to prý jeho dosud nejdůležitější gól a věnoval ho právě své dceři a manželce.

Obránce fotbalové Slavie Michal Frydrych. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Určitě je to nejdůležitější gól kariéry," řekl po utkání novinářům Frydrych, pro něhož to byla jubilejní desátá trefa v lize. Se spoluhráči ji oslavil stylově kolébkou na znamení čerstvě narozeného potomka.

Napodruhé to vyšlo

„Bylo to věnováno ženě a dceři. Kluci mi k tomu pomohli a oslavili jsme to spolu. V plánu jsem to měl už před zápasem, ale góly nedávám moc často, tak jsem si nebyl jistý, jestli k tomu budu mít příležitost. Jsem moc rád, že to takhle vyšlo," radoval se sedmadvacetiletý pravý bek Slavie.

Tým z Edenu dlouho marně dobýval obranu Plzně a právě Frydrych měl dvě největší možnosti. Obě po standardních situacích. Nejprve ho vychytal brankář Matúš Kozáčik, podruhé už mu to ale vyšlo. Simon Deli přizvedl rohový kop a Frydrych u zadní tyče doklepl míč do branky.

Roli hrdiny odmítá

„Měl jsme za úkol zavírat zadní tyč, takže jsem byl na správném místě. Někdo to na první tyči prodloužil a já se jen soustředil na to, abych trefil bránu," popisoval. „Je to super pocit, rozhodnout takový zápas, ale je to hlavně týmový výsledek. Zabojovali jsme o něj jako tým," odmítal roli hrdiny.

Plzeň v té době už dohrávala bez vyloučeného Radima Řezníka. „Přesilovka úplně nerozhodla. Šli jsme si za výhrou více než soupeř, byli jsme nebezpečnější a měli jsme více náznaků. Nakonec jsme to potvrdili ze standardky," zhodnotil Frydrych.

Po utkání přijímal se spoluhráči chválu i od čínských majitelů Slavie. „Byl tam pan Tvrdík a čínští majitelé. Ale co tam padlo, to patří do kabiny. Asi chválili," culil se odchovanec Baníku Ostrava.

Vyprodaný stadion je silná motivace

Slavia sice vede tabulku o čtyři body, ale ukolébat se tím nechce nechat. „Potvrdili jsme naši formu a dostali jsme se na špici, ale teď to ještě nic neznamená. Cíl od vedení být do třetího místa se nemění, ale nás samozřejmě baví vyhrávat a chceme vyhrávat každý zápas," prohlásil Frydrych.

Věří, že i v dalších zápasech bude hnát Slavii za výhrami vyprodaný stadion. „Tohle jsou nejlepší zápasy, když jsou před plným hledištěm. To jsme si užívali moc. Fanoušci nás hnali dopředu a díky nim jsme dnes vyhráli," dodal.