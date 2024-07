„Záleželo na tom, aby se zachránili. S přehledem to zvládli. Takže jsme si na to kývli. Těším se na práci s mladým a běhavým týmem,“ říká k úspěšným námluvám nástupce hrajícího kouče Jana Studeného, který se po pěti letech rozhodl rozloučit.

Bývalý reprezentant a vicemistr Evropy z roku 1996 si byl nové svěřence oťuknout na tréninku i v zápasech. Sledoval ten vítězný na Polabanu Nymburk, když hrál se Sigi týmem poblíž. „Viděl jsem je ve dvou zápasech, mladý, běhavý tým, který chce hrát, je snaživý. Takže se na to těším,“ podělil se o své první dojmy.

Od konce v Českém Brodě někdejší vyhlášený technik stálé angažmá neměl. Podzimní epizodu v Sokole Kralovice v pražském přeboru do této kategorie nakonec ani nepočítá. Soustředil se především na poskytování individuálních tréninků začínajícím hráčům. Pokračovat v nich chce i nadále, s působením na Pšovce je podle svých slov bez problémů časově sladí.

Že šel jako trenér se soutěží níž, vůbec neřeší. „Trénoval jsem žáky i dorosty, takže k mladým hráčům mám blízko a těším se na to,“ zopakoval.

Mělník měl dosud v povědomí prostřednictvím kdysi třetiligové EMĚ, jinak ale půjde o jeho první kontakt s tamním fotbalem. Jak tedy natrefil právě na Pšovku? Spojkou je postava brankáře Patrika Matěky. „Jeho tátu znám ze Sparty, dělá kustoda v béčku. Přišla řeč na to, jestli by byl zájem,“ prozradil Martin Frýdek.

V realizačním týmu chce spoléhat na jeho dosavadní členy. „Byl tam hrající trenér, který chce končit, a ostatní by tam měli zůstat. Takže nepředpokládám, že bych si měl přivádět někoho nového. Budu pracovat s těmi kluky, co tam byli, aby mi dali co nejvíc informací,“ nastínil.

Kádr by rád okysličil o nové hráče, což se i podle končícího Jana Studeného v posledních letech dařilo jen ztuha. „Oslovil jsem pár kluků, uvidíme, jestli bude zájem,“ prozradil Martin Frýdek. „Jak jsem ale říkal, z toho, co jsem viděl, tak základ týmu není špatný, ale pro zvýšení konkurence by bylo dobré, kdyby se podařilo někoho přivést.“

Ambice v novém působišti podle Frýdka teprve vyplynou, o konkrétních cílech se s vedením stabilního účastníka druhé nejvyšší středočeské zatím nebavil. „Myslím, že když hrajete fotbal nebo děláte nějaké soutěže, chcete vyhrávat, chcete být co nejlepší. Nebavili jsme se o nějakém postupu nebo umístění, ale každý chce vyhrávat. Když se bude dařit a ta šance na postup tam bude, samozřejmě se budeme snažit toho využít, ale může to být třeba i boj o záchranu,“ uvedl.

Naplánovaný má už i start přípravy, konkrétně na 9. července, a také pět přátelských zápasů.