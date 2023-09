Ještě na začátku této sezony vedl divizní Český Brod, od konce září ale opět působí v Praze. Vicemistr Evropy z roku 1996 a pětinásobný mistr ligy se Spartou Martin Frýdek se připojil do realizačního týmu přeborových Královic. "Měl bych plnit roli šéftrenéra," říká.

Martin Frýdek ještě během svého působení v holešovickém klubu Loko Vltavín. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Královice, nejvýchodnější část Prahy 10, nejsou pro Frýdka něčím neznámým. "V minulosti už jsem tu působil, navíc bydlím kousek od hřiště," říká legenda Sparty, která bude mít na starosti dospělé i mládež. "Tahle nabídka mě oslovila," přiznává.

Jeho noví svěřenci neprožívají zrovna povedený vstup do sezony a patří aktuálně do spodní poloviny přeborové tabulky.

"Vnímám to tak, že druhá polovina tabulky je hodně vyrovnaná. Samozřejmě chceme být výš, potřebujeme udělat nějaké body," míní Frýdek, který v královické premiéře zažil prohru 1:2 na hřišti nedalekých Kolovrat.

"Šli jsme do vedení a pak jsme měli dvě velké šance, jenže jsme je nedotáhli do gólového konce. Soupeř pak skóre otočil dvěma góly, kvalitu určitě má. Ale my jsme v poslední minutě vyrovnali na 2:2, bohužel branka neplatila," ohlíží se za prvním utkáním, v němž už působil v roli královického šéftrenéra.

Jako "kovaný" sparťan si pochopitelně nenechal ujít na konci září prvoligové velké derby pražkých "S". Z fotbalové (ne)podívané byl pochopitelně rozladěný.

"Nevypadalo to na začátku, že by to měla být taková řežba. Potom se to zvrhlo… Tvrdil jsem už před zápasem, že vyhraje ten, kdo udrží nervy na uzdě, že budou červené karty, vše se potvrdilo. Škoda, byl plný stadion, dvacet tisíc lidí… Věřil jsem, že bude pokračovat fotbal z posledních derby. Slavia v nich byla fotbalovější, Sparta to zvládala takticky. Myslel jsem, že Sparta teď ve formě uspěje a že to bude hezký útočný fotbal s šancemi. Ale bylo to urputné. Škoda toho, co se stalo na konci, bylo to úplně zbytečné. Kdyby Chytil neudělal ten podle mě zbytečný faul na Vindahla, možná by pak Slavia vyhrála. A to, co následovalo… Krejčí u toho byl blízko, ale Bořil běží z levého beka šedesát metrů se rvát. Je to škoda…" poznamenal Martin Frýdek.