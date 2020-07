Admira začala přípravu vcelku brzy, co vás k tomu vedlo?

Měli jsme jen desetidenní pauzu. Vzhledem k volnu, které jsme všichni měli na jaře, to muselo stačit. My jsme v květnu a červnu jeli takovou údržbu, hráli zápasy, abychom tak nějak nasimulovali zbytek sezony. Teď jsme se ale rozjeli naplno.

Odpočinul jste si vůbec od fotbalu?

Vzal jsem si volno v práci, ale na Admiře jsem byl každý den. Řešily se tady administrativní věci, k tomu se dělala rekonstrukce šaten. Bylo pořád co dělat, takže se dá říct, že jsem ani nevychladl. (směje se)

Nasadili jste ostré tréninkové tempo?

Minulý a tento týden je pro hráče asi náročný. Maká se a je jim jasné, že neuvidí míč. Trénujeme čtyřikrát týdně. Kluci makají a já s nimi jezdím po Ďáblickém háji na kole.

V plánu máte zápasy proti, Meteoru, Kladnu či teplické rezervě. Druhá liga se teprve dohrála, takže na měření sil s vyšší soutěží jste museli zapomenout, že?

Chtěli jsme si zahrát proti druhé lize, ale když se podíváte na soupeře, které máme, tak jsou hodně kvalitní. Třeba Velvary mě hodně překvapily. Výsledná remíza 2:2 k nám byla, řekněme, shovívavá. I když platí, že výsledky v téhle hrubé fázi přípravy nehodnotím. Hlavní je, že si kluci zahráli a zaběhali.

Mluvil byste podobně, i kdyby dostala Admira pět gólů?

Já chci vyhrát, i když hraju Člověče, nezlob se. A pořád si pamatuji, když jsem před dvěma lety přišel k týmu a my jsme po týdnu běhání v lese dostali od Vltavínu osm branek.

Posunuli jste do áčka dva hráče z rezervy. Plánujete i další posilování?

Pavlata dostane znovu šanci, Heinzel si výkony o možnost jít do přípravy s áčkem taky řekl. Jinak si myslím, že by už neměl nikdo přijít, ani jsme o to moc neusilovali. Kádr máme dostatečný, kvalitní. Když bude třeba, tak můžeme sáhnout pro mládí a kvalitu do našeho béčka. Máme hráče, s kterými chceme pracovat.

Do soutěže vstoupíte duelem se Slavií B. Nestraší vás s předstihem loňské derby, které Admira vysoko prohrála?

Ne tolik jako loni. To jsme dopředu věděli, jak k nám přijedou posílení. Letos se to nejspíš nebude opakovat. I když po zranění se můžou rozehrávat Hovorka, Olayinka. Kdo ví, jak to vlastně dopadne. Každopádně soupeř jako je Slavia budí i tak respekt a je jisté, že bude mít kvalitu.

Admira půjde do druhé sezony v ČFL. Jaký cíl týmu dáváte?

Samozřejmě vím, že se říká, že druhá sezona po postupu bývá pro nováčka složitější než ta první. Ale já věřím, že budeme lépe připravení, kádr bude zkušenější. Chtěl bych, aby tam byl posun ve výkonech, stejně jako v počtu získaných bodů. Bude to zase hodně vyrovnané. A ještě jeden cíl máme.

Jaký?

Když jsem mluvil o práci s mladými hráči, tak bychom konečně chtěli, aby se některý z kluků posunul do vyšší soutěže, než je třetí liga. Vím, že to může trochu vyznít trochu zvláštně, protože by vlastně Admira přišla o kvalitního fotbalistu, ale to je naše klubová filozofie. Chceme pracovat s mladými, dát jim šanci ukázat se a posunout je fotbalově výš. Když se to povede, pak budu spokojený.