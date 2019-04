„Všichni víme, na koho jdeme. Hazard, Jorginho, Willian. Stojí proti nám absolutní špička. Přesto věřím, že máme sílu s nimi doma hrát,“ prohlásil trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. Co víc: na věhlasného soupeře půjde s pocitem, že jeho tým má fazónu. FORTUNA:LIGU vede o osm bodů, naposledy v sobotu na Julisce vypráskal 5:1 poslední Duklu.

Obránce Vladimír Coufal se usmál: „Půjde o největší zápas mé kariéry. Na Chelsea koukám v televizi, jde o extra kvalitu. Ale určitě se nebojíme. Budeme válčit na krev.“ V senzaci doufají i domácí příznivci. O jednu už se Vršovičtí postarali v osmifinále, kdy po výsledcích 2:2 a 4:3 vyřadili španělskou Sevillu s Tomášem Vaclíkem v bráně.

V hlavní roli Hazard

Je zde ovšem jedna potíž. Byť je vyprodáno, Slavia se neopře o plný stadion. Část hlasité tribuny Sever bude kvůli výtržnostem z únorového duelu s Genkem uzavřena. „Prosíme fanoušky, aby ukázali, jak velkým klubem jsme. Pro výtržnosti máme nulovou toleranci. Fotbal nás všechny musí bavit,“ řekl šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík.

Nemyslete si: nadstandardně složité by to slávisté měli i s plnou „palbou“ za zády. Kromě absence tahouna Tomáše Součka je zřejmé, že třetí celek Premier League do Prahy nepřijel jen za památkami. Svou sílu ukázal v pondělí, kdy na Stamford Bridge zdolal 2:0 West Ham.

„Odehráli jsme velký zápas,“ liboval si italský kouč Maurizio Sarri. Dvěma góly rozhodl Eden Hazard, hvězda v hledáčku Realu Madrid. První vstřelil po krásné individuální akci, druhý přidal z nechytatelného voleje.

Mimochodem, „superschopnosti“ z něj vytřískal právě Sarri. Pod jeho vedením letos Hazard nastřádal už devatenáct branek, což je v modrém dresu jeho vyrovnané maximum z roku 2015. „Já? Ale kdeže. Pochvalu si zaslouží spíše Edenova matka,“ rozesmál Sarri novináře.

A co svému představení říkal sám kapitán belgické reprezentace? Odpověděl se skromností, již byste hádali spíše Američanům: „Jsme Chelsea. Dokážeme všechno.“ Bude mezi „všechno“ patřit i dobytí pražského Edenu?