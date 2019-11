Camp Nou okusily Plzeň, Sparta, Dukla i Hradec. A teď jeho kouzlo pozná i Slavia v rámci skupinové fáze Ligy mistrů. „Zahrát si na takovém stadionu je sen každého fotbalisty,“ hlásí brankář Ondřej Kolář. Výlet to není. Naopak. „Doufám, že zápas zvládneme důstojně. A kdybychom si odvezli nějaký ten bod, bude to ještě lepší,“ dodal optimisticky.

Slávisté se s gigantem světového fotbalu utkají podruhé během dvou týdnů. V Edenu hvězdnému výběru podlehli 1:2. Podali ale výkon, na který se snášela jen slova chvály. Podaří se jim to zopakovat? „Každý má ještě utkání v Praze, které bylo naprosto vyrovnané, čerstvě v nohách i hlavách. Barceloně jsme byli zdatným soupeřem a nemyslím si, že by tohle utkání mělo být výrazně jiné,“ podotkl asistent trenéra Trpišovského Zdeněk Houštecký. „Budeme hrát stále stejně aktivně. Zase si to chceme rozdat s Barcelonou na férovku,“ vzkázal soupeři.

Bez některých opor

Na obou stranách budou chybět veliké opory. Domácí se musí obejít bez elitního útočníka Luise Suaréze, Pražané budou více než půl roku postrádat stopera Davida Hovorku. Ovšem poslední zápas ukázal, že trenéři mají v kabině důstojnou náhradu Ladislava Takácse. „Byl jsem s ním velmi spokojený,“ těšilo Jindřicha Trpišovského.

Slávisté každopádně nemyslí jen na pěkný stadion a taktiku v hlavách mají také situace ve skupině (poslední místo, jediný bod). „Musíme to zvládnout. Barcelona bude chtít hrát určitě lépe než u nás. Očekávám náročnější zápas,“ řekl útočník Stanislav Tecl.

Zajímavost? Snažení sešívaných uvidí i tři tisícovky fanoušků z Česka.

Jak na Barcu? Zopakovat výkon z Edenu, shodují se osobnosti

Antonín Panenka

„Počty jsou jednoduché, Slavia musí dát v Barceloně více gólů než domácí. (úsmev) Doma se Slavii dařilo, ale venku to bude určitě jiný zápas. Barcelona je ve svém prostředí silnější a využívá hřiště s největšími možnými rozměry, na které je zvyklá. Aby uspěli, musí slávisté hrát pořád svoji hru a musí makat jako šrouby. Hlavně opět neinkasovat rychlý gól, jako se jim to stalo v prvním vzájemném zápase.“

Milan Fukal

„Aby Slavia na Barceloně uspěla, musí předvést podobnou hru, jakou se prezentovala doma. Ale není moc atributů, s jakými uspět. Zkrátka musí být aktivní a bojovat celých devade- sát minut. Ono se to ale z domova lehce řekne a na hřišti hůř udělá. (směje se) Slávisté jsou momentálně ve vynikající formě a když budou mít větší štěstí v rozhodujících momentech, jsou schopní ve Španělsku uspět.“

Ladislav Vízek

„Doma měla Slavia k vítězství ohromně blízko. Tipoval jsem, že v dvojzápase s Barcelonou nějaký bod udělá, tak musí teď venku. Velikou roli bude hrát štěstí a to slávisté v Lize mis- trů zatím nemají. Na Interu měli vyhrát, v Edenu mohli s Barcelonou brát minimálně bod. Ve Španělsku ji čeká divoké prostředí. Mrzí mě zranění Hovorky, s ním byli kompaktnější. A také by to chtělo pořádného gólového útočníka.“