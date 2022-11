„Tresty mi přijdou nepřiměřené. Vezměme si, že ani ve vyšších soutěžích není stopka na šest zápasů mnohdy ani za surovou hru,“ reagoval na výrok disciplinárky David Köstl.

Rozbuškou všeho byl v závěru utkání mladší kategorie, v níž oba kluby hrají na chvostu tabulky, změněný verdikt v podání hlavního rozhodčího Josefa Vnuka. Trenér Teplic si s ním přišel na hrací plochu vyříkat situaci ze závěru, kdy původně avizovaný rohový kop přehodnotil na nepřímý volný kop ve prospěch domácích za údajné simulování. Po jeho rozehrání pak těsný zápas ukončil.

Výměna názorů končila červenou pro trenéra. Jeho slova o darebákovi jsou ovšem tím posledním, na čem se obě strany v zápise shodují. Podle rozhodčího měly následovat trenérovy výhrůžky, aby sudí kartu do zápisu nedával, ohánět se měl i přivoláním policie. Přidat se měl v podobném tónu i Pavel Verbíř, jinak vedoucí teplického A-mužstva byl na utkání pouze v roli diváka.

Rozhodčí jako rukojmí

Policii na hřiště v pražské Bedřichovské ulici hosté skutečně zavolali. Důvod byl ale podle nich zcela jiný: u rozhodčích pojali podezření na požití alkoholu. Utvrdit je podle oficiálně podaného protestu měl i pozdější podle nich lživý popis incidentu sudím v zápise.

Za hvězdou, kterou srazil koronavirus: Brousek Gedeon (ne)byl duší Chomutova

Právě asistent trenéra Patrik Gedeon se měl starat o to, aby rozhodčí až do příjezdu policie nemohli opustit areál. „Funkcionáři hostí drželi rozhodčí jako rukojmí a kladli si podmínky, za jakých nás propustí!“ vylíčil v zápise Vnuk.

Dechovou zkoušku on ani žádný z jeho kolegů nakonec absolvovat nemusel. Podle hostů z nepochopitelných důvodů: „Hlavní pořadatel se zaručil policii, že rozhodčím po utkání bylo poskytnuto pivo do šatny. Každý zdravě smýšlející člověk, který ví, že jej za několik okamžiků bude nejspíš kontrolovat policie na přítomnost alkoholu v krvi, by se poskytnutého piva nemohl ani dotknout,“ pozastavovali se Tepličtí v protestu.

U disciplinární komise jim příliš nepomohl. „Došli jsme k závěru, že se skutky popisované rozhodčím opravdu staly," řekl Michal Volf, šéf disciplinární komise Řídící komise pro Čechy. „Trest je z našeho pohledu přiměřený, podobný případům z minulosti a odráží to, o jakou soutěž jde," dodal zkušený sportovní funkcionář, jenž mimo jiné vede Olymp, sportovní centrum pod ministerstvem vnitra. „Řešili jsme i to, jak k situaci přistoupil Meteor. K pochybení pořadatelské služby nedošlo, pomohl příjezd policie, který vše vyřešil," zmínil Volf.

Za prohřešky diváků vysoké pokuty, Neumann vyhlásil nulovou toleranci násilí

Podle informací Deníku v teplické organizaci pokuty vždy platí jednotlivci. Pavel Verbíř se ve čtvrtek k incidentu odmítl vyjádřit a odkázal na vyjádření klubu v protestu. David Köstl byl o poznání sdílnější. Na celé věci jej prý nejvíce mrzí neobjektivní popsání celé situace ve zprávě rozhodčího.

„Vůbec nejde o to, jakým způsobem rozhodčí zápas rozhodovali, dokonce si troufnu tvrdit, že jsme se v průběhu zápasu snažili rozhodčím pomáhat, lavička se chovala slušně. Rozporovali jsme až poslední rozhodnutí sudích, kdy nesmyslně otočili svůj výrok,“ uvedl s tím, že za rozhodčím šel proto, aby mohl situaci vysvětlil svým svěřencům. „Rozhodčí byl ale arogantní, žádné vysvětlení mi neřekl. Jen odsekl, že náš hráč filmoval. Během této debaty s rozhodčími jsme z druhého asistenta rozhodčího cítili alkohol, proto jsme se rozhodli zavolat policii, aby to bylo zdokumentované a podložené. Nelíbilo se nám, že zápas rozhodoval podnapilý rozhodčí, zvlášť pak zápas mládeže. Kdyby rozhodčí navíc chtěl odjet domů autem, tak by mohl klidně způsobit dopravní nehodu.“

Rozhodčí: Verbíře nechápu

Že by se vedení teplického týmu chovalo vulgárně, nebo dokonce použilo násilí, odmítá. Stejně jako tvrzení v zápise, že se vše odehrávalo před zraky hráčů. „Komunikace probíhala na druhé straně budovy, takže se věci děly úplně jinak, než je rozhodčí ve své zprávě popisuje. Pravda není ani to, že by můj kolega Patrik Gedeon bušil na dveře kabiny rozhodčích, jen zaťukal a oznámil jim, že byla zavolána hlídka policie,“ dodal.

Případ napadení rozhodčího v Praze: už padly exemplární tresty, policie v akci

Rozhodčí Josef Vnuk si na svém původním popisu událostí trvá. Napsal prý v podobném duchu i vyjádření pro disciplinární komisi. „Popsal jsem jen situaci, která se stala. Oni v protestu píší, že se trenér choval slušně, přitom na mě celou dobu řval ty vole. Tohle si jako rozhodčí nenechám líbit. Přesně podle pokynů od našeho vedení, máme přestupky funkcionářů trestat a popisovat i chování diváků, protože agresivita se ve fotbale zvyšuje a není to jeden zápas,“ obhajoval se.

Jak vnímal, že se dostal do křížku s bývalými prvoligovými hráči? „Nechápu, proč se do mě Verbíř pustil, a jestli to má zapotřebí nadávat rozhodčímu.“

Podezření na alkohol považoval zkušený sudí z Kolínska pouze za záminku. „Nevěděli kudy kam, tak si vymysleli alkohol,“ reagoval na dotaz Deníku s tím, že by prý neměl s dýchnutím problém. A mohli mít upito jeho kolegové? „Neviděl jsem. V kabině nepili. Nečuchal jsem k nim, jestli to z nich táhne. Ani jsem s nimi nepřijel. Jestli byli někde předtím, nevím, ale bylo ráno. Na jejich výkonu to nebylo znát. Nevím.“

