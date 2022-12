V pražské aréně se budou prohánět jména jako Jan Koller, Bořek Dočkal, Jan Rezek, Tomáš Hübschman, David Lafata, Vladimír Šmicer a mnoho dalších. Kompletní sestavu najdete níže.

Program Futsal za život v Praze 20. prosince 2022



12:00 Zápas o 3. místo Univerzitní ligy futsalu



15:00 Finále Univerzitní ligy futsalu



17:30 Tým Vládi Mikuláše – Bývalí fotbaloví reprezentanti



20:10 Finále Poháru SFČR: FK Chrudim – SK Slavia Praha



Sestava reprezentantů: Jan Koller, Bořek Dočkal, Jan Rezek, Theodor Gebre Selassie, Milan Škoda, Marek Suchý, Tomáš Hübschman, Jaroslav Drobný, Vladimír Darida, David Lafata, Vladimír Šmicer, Jiří Skalák, Karel Jarolím.



Sestava Vládi Mikuláše: Lukáš Rešetár, Karel Kruliš, Petr Novák, Aleš Krčmář, Otakar Mestek, Michal Salák, Martin Brůna, Ondřej Knobloch, Ondřej Mihálik, Lukáš Marek, Milan Hes, Jan Nezmar, Tomáš Sluka, Christian Frýdek a další.

„Jsem rád, že někdo takovou věc vzal na sebe a organizuje ji,“ potěšilo Bořka Dočkala, který oblékne dres bývalých fotbalových reprezentantů. „Vládíka máme všichni rádi a víme, že takovými akcemi mu můžeme pomoct a zvýšit povědomí o jeho nemoci. Lidé, kteří mají chuť pomáhat, mohou zjistit, o co vlastně jde a co je potřeba. Neznám nikoho, kdo by si tu pomoc zasloužil víc než Vládík a jeho rodina,“ řekl Dočkal.

Podle bývalého reprezentanta je cílem vybrat co nejvíce finančních prostředků. „Chceme, aby jejich životní situace byla o něco jednodušší. Je fajn, když mohu alespoň trochu přispět a mít pocit, že jsem mohl pomoct někomu, kdo si pomoc zaslouží a stojí o ni,“ dodal Bořek Dočkal.

Po utkání přijde na řadu autogramiáda a oblíbená dražba fotbalových klenotů. Mezi nimi jsou podepsané dresy českých i zahraničních es. Nechybí Barák, Souček, Brabec, Hummels, Coutinho, Perišič, futsalista Drahovský nebo střelec Lewandowski.

Právě podepsaný dres Bayernu Roberta Lewandowského se do dražby vrátil z prosincové akce. „Nebyl to vtip, byla to realita. Vítěz loňské dražby ukázal, že má velké srdce a dres mnichovského Bayernu, jenž oblékal Robert Lewandowski, který ho též podepsal, nám předal. A ten je již připraven na akci v Praze,“ stojí na webu futsalzazivot.cz.

Součkův rok 2022: Štěstí v osobním životě, smutek a kritika na fotbalovém hřišti

Celý večer vyvrcholí televizním finále Poháru Svazu futsalu ČR, ve kterém se představí od 20:10 hodin FK Chrudim a SK Slavia Praha. Oba celky se tak po roce znovu střetnou o prestižní pohár. Vstupné na celý den v UNYP aréně stojí pouhých sto korun. Vstupenky můžete zakoupit již nyní u Ticketportalu.

MICHAL PAVLÍK