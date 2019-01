/FOTOGALERIE/ Ojedinělou příležitost vidět útroby stadionu, do kterých se běžný smrtelník jinak nedostane, měli fanoušci fotbalové Slavie. Kromě zákulisí a muzea mohli získat také podpisy několika klubových legend.

Fotbalový klub Slavia Praha pořádal pro své fanoušky akci Víkend otevřených dveří, při kterých mohli nakouknout do útrob stadionu, šaten i do klubového muzea. | Foto: slavia.cz

„Jsme nadšeni z celé víkendové akce, která se nadmíru vydařila. Sinobo Stadium navštívilo téměř dva tisíce našich fanoušků, kteří si mohli užít řady atrakcí a workshopů. Chtěli bychom poděkovat jak slávistům, kteří Eden navštívili, tak hlavně fanouškům, kteří se do akce aktivně zapojili a připravili několik zajímavých stanovišť po celém stadionu,“ nešetří slovy chvály tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

Kromě prohlídky šaten a historických artefaktů mohli v neděli všichni společně sledovat přenos přípravného utkání v Portugalsku mezi Slavií a Salzburgem. Ten sice Pražané prohráli 0:1, ale dojem z celého víkendu jim to pokazit nemohlo. „Jsme rádi, že jsme navázali na akci, kterou jsme pořádali před dvěma let a navíc ji ještě posunuli. Laťku jsme nastavili hodně vysoko a máme na co navazovat,“ dodává Býček.