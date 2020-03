Ševci budou do konce června pobírat o třicet procent nižší plat. Informaci v pátek zveřejnily webové stránky klubu. „Toto ponížení základní měsíční odměny se týká všech hráčů, všech členů realizačního týmu i všech členů managementu,“ informuje mluvčí Fastavu Zlín Zuzana Molková.

Zástupci z řad fotbalistů se s představiteli managementu setkali na Letné již ve čtvrtek, aby projednali současnou situaci. Nakonec se po krátké a konstruktivní debatě dohodli na snížení základní měsíční odměny o třicet procent po dobu tří měsíců, tedy do konce června.

Opatření na tři měsíce

„Setkání trvalo jen krátkou chvíli, hráči návrh vyslechli a také ho přijali jako přirozené vyjádření solidarity vůči svému mateřskému klubu, za což jim chceme poděkovat. Jejich okamžité a vstřícné reakce si velmi vážíme," prohlásil ředitel klubu Leoš Gojš, který má po čtvrteční schůzi s hráči příjemný pocit.

„Když jsem se v roce 2016 vracel na zlínskou Letnou, tak se mě v jednom rozhovoru ptali na srovnání našeho klubu s Leicesterem, který tehdy vládl anglické Premier League. Já tehdy odpověděl, že je to obrovské ocenění naší práce. A to bych rád použil i teď. Tato dohoda, jejíž odsouhlasení bylo záležitostí několika minut je také obrovským oceněním naší společné práce. I když to zrovna nejde podle našich představ po sportovní stránce, o té lidské jsem nepochyboval. Všichni jsme tým v dobrém i zlém,“ říká Gojš.

„Co máme za sebou nebo před sebou je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě,“ dodává.