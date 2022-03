Slávisté cestovali v pohárech vlakem už na konci minulého roku k poslednímu utkání skupiny do Berlína, kde s Unionem remizovali 1:1 a postoupili dál. "Není to pro nás nic nového, máme s vlakem zkušenosti. Hrajeme tam hry nebo si povídám s Maksymem Talovjerovem nebo s někým dalším. Je to příjemný čas ve vlaku, vždy to hezky utíká," řekl pro klubový web srbský křídelní hráč Srdjan Plavšič.

"Zastávku máme hned v Edenu u stadionu. Máme připravenou lůžkovou soupravu, takže máme ve vlaku veškeré pohodlí. Na Union Berlín se nám to vyplatilo. Není to tak daleko, takže jsme se rozhodli, že pojedeme zase vlakem. Je to takové pohodlnější," dodal asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Jeho tým je po úvodním domácím duelu blízko k postupu. "Výchozí pozice je fantastická. Byli bychom alibisti, kdybychom říkali, že nejedeme pro postup. Jedeme tam vyhrát, každý zápas chceme vyhrát. Kdyby se nám to povedlo, bylo by to dobré i pro český koeficient. Na videu jsme viděli hřiště, je v perfektním stavu. Všichni se těšíme," řekl Houštecký.

"Stoprocentně můžeme být optimističtí. Vedeme o tři góly, ale zápas začíná za stavu 0:0. Nesmíme tam přijet výsledek jen bránit, to by se nám vymstilo. Musíme hrát aktivně dopředu, nejlépe dát první gól a zápas zvládnout," doplnil ofenzivní univerzál Ondřej Lingr.

Slávisté o víkendu navzdory přes 70 minut trvající přesilovce prohráli v Liberci 0:1 a klesli na druhém místo ligové tabulky. "Nedá se nic dělat, je to fotbal. Musíme se s tím srovnat, koukáme dopředu a jedeme dál," řekl Houštecký.

Linec kvůli výstavbě stadionu přivítá Slavii v azylu v St. Pöltenu. Dorazit by mělo i několik stovek příznivců pražského celku. "Stadion v St. Pöltenu je malý a útulný, připomíná nám třeba Karvinou. Takže i relativně málo fanoušků bude stačit na výbornou atmosféru. Těšíme se na to," dodal Houštecký.

