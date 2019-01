Praha /FOTOGALERIE/ - Fotbalisté Bohemians 1905 a Zlína postoupili do nedělního finále Tipsport ligy. „Ševci" v semifinále v Praze na Vyšehradě deklasovali 6:2 Mladou Boleslav, která nastoupila převážně s juniory. Bohemians v zimním přípravném turnaji porazili Olomouc 4:2, když dali tři góly během pěti minut druhého poločasu.

Final Four na Vyšehradě zkomplikovala nepřízeň počasí. Umělou trávu zasypal sníh a kvůli jeho odklízení se začalo hrát s hodinovým zpožděním. „Kluci jsou profíci a musí být k dispozici 24 hodin jako my trenéři, takže žádná komplikace. My jsme kluci odolní, u nás bývá sněhu i víc. Takže žádná překážka," řekl novinářům zlínský trenér Bohumil Páník.

Ligový nováček využil toho, že Mladá Boleslav nasadila převážně juniory, protože A-tým odcestoval na soustředění do Rakouska. Zlín tak od začátku diktoval tempo, ale o vysokém vítězství rozhodl čtyřmi góly až po poločase. Hned v prvním zápase za Fastav se prosadil senegalský útočník Dame Diop, který je v klubu na testech z pražské Slavie.

„Museli jsme přizpůsobit hru terénu, což se nám povedlo a dali jsme i góly. Zítra to bude zase jiný fotbal na snad lepším terénu," dodal Páník, jehož tým si zahraje finále Tipsport ligy poprvé v historii.

Otáčení skóre

Naopak Bohemians už zimní turnaj dvakrát ovládli a v neděli mohou triumfovat potřetí. Také „Klokani" těžili z toho, že soupeř nenastoupil kompletní. Olomouc s většinou hráčů z druholigového B-týmu se dostala do vedení v 36. minutě po zásahu Chorého, do přestávky odpověděl Jirásek, ale šest minut po změně stran vrátil Sigmě vedení opět Chorý.

Nejlepší pasáž Bohemians v 77. minutě odstartoval vyrovnávací brankou Šmíd, na kterého bleskově navázali Hubínek a Schick. „Klokani" tak semifinále na rozdíl od loňského ročníku a penaltové prohry s Českými Budějovicemi zvládli.

„Zkomplikovali jsme si to vlastními chybami. Ve druhé půli jsme udělali fatální chybu a museli jsme zápas otáčet. Že se nám to povedlo, je kladná věc. Pokud zápas otáčíme, posouvá to mužstvo dále, věří si a dává góly," uvedl pro klubovou televizi trenér Bohemians Roman Pivarník.

Bohemians Praha 1905 – Sigma Olomouc 4:2

Branky: 42. Jirásek, 77. Šmíd, 81. Hubínek, 82. Schick – 36. a 51. Chorý. Poločas: 1:1.

Bohemians - 1. poločas: Zlámal – Hašek, Krch, Gajič, Švec – Jindřišek – Acosta, Jirásek, Blecha, Mosquera – Čížek. 2. poločas: Zlámal – Čögley, Šmíd, Gajič, Havel – Jindřišek – Bartek, Hubínek, Lulič, Schick – Mikuš. Trenér: Pivarník.

Olomouc: Spurný – Texl, O. Ševčík (81. Seibert), Štěrba (46. Krayzel), Jemelka (46. Svozil) – Hladík (46. A. Ševčík), Kalvach (89. Látal), Habusta, P. Ševčík (46. Yunis), Buchvaldek (46. Hýbl) – Chorý (78. Schmidt). Trenér: Chromý.

