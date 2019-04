Sparťané spustili svůj již obligátní antisemitský pokřik Jude Slavie. V Ďolíčku zase hrubě uráželi brankáře Mladé Boleslavi. Jen na jednom stadionu byli diváci vulgarit ušetřeni. Z průzkumu Deníku vyplývá, že vulgární (hromadné) skandování se nekonalo pouze v Příbrami při zápase s Opavou.

Nabízí se otázka: Je to jen chvilková záležitost?

Odpověď vás asi překvapí: Fotbal je stejně hrubý. Ta potíž (spíš dobrá zpráva) tkví v tom, že nyní to zbylou část společnosti už zajímá. Stačí se podívat na Letnou, kde většina publika reagovala na onen pokřik pískotem. Spartu to utěšilo, ovšem toť vše. Snaha o kultivaci tím končí. „Klub je za fanoušky a jejich chování zodpovědný,“ řekl David Jarolím, někdejší reprezentant a teď kouč.

Jenže funkcionáři nevědí obešli bychom se bez fandů z kotle? Neutrpěla by tím atmosféra? Na podobné otázky lze odpovědět celkem snadno: „Tak to zkuste.“ Fotbal je a bude o emocích, ale to neznamená, že musí být plný urážek (a ještě bezdůvodných). Ostatně stačí se podívat do jiných zemí. Angličané i Němci řadu potíží vyřešili. Chuligány na stadiony nepouštějí. „Stačí, aby se excesy fanoušků začaly trestat i tady. Pořádně,“ dodal Jarolím.

Možná se tahle doba blíží. Už zítra zasedá disciplinární komise. Bude řešit vulgarity na stadionu Slavie (urážky trenéra Straky a výhrůžky směrem k jeho dětem). „Bylo to za hranicí toho, co je akceptovatelné,“ vzkázal Richard Baček, předseda fotbalového „soudu“. Z jeho slov můžete soudit, že padne velký trest. Slavii hrozí zavření tribun(y) na nedělní derby.

Jenže… Tahle možnost je takřka vyloučená: pokud by opravdu padl takový trest, klub z Vršovic by se odvolal.

Tak schválně, jaký slovník derby asi nabídne?





Nadávky do všech stran? Problém začíná u dětí

Primitivní chování při zápasech profíků? To je slabý odvar. Zkuste si někdy schválně zajít na zápasy, v nichž s balonem kouzlí malí caparti. Slova jako vůl nebo idiot tam skoro neuslyšíte. Ne, ne. Bohužel. Tam zaslechnete mnohem jadrnější nadávky.

Nechci se zastávat sprosťáren, ale když do sebe zajedou dva chlapi v „pralese“, dokážu nějakou tu nadávku pochopit. Když se totéž stává při utkáních dvanáctiletých kluků, je v kotlině české něco zatraceně špatně.

Co jsem měl v posledních letech možnost vidět (slyšet) při zápasech svého mladšího bratra, nesvědčí jen o bídné situaci fotbalu, ale prakticky celé společnosti. Ano, zní to jako klišé, avšak nad „odpadem“, který vychází z úst některých jedinců, zůstává rozum stát.

Problém číslo jedna na této úrovni jsou rodiče. V mnoha případech budí zdání, že sportovní náčiní viděli leda při procházení letáků supermarketů, ale ke hře svých i cizích ratolestí mají hodně co říct. Zpoza postranních čar se tak snáší komentáře k dětem a samozřejmě také trenérům či rozhodčím. Nešetří nikoho a nic (ještěže to ten chudák míč/tráva nevnímá). Povzbudivá slova jsou suverénně v menšině.

Rodiče se někdy drží a vyložené vulgarity nevypouští do éteru, ale poslouchat hodinu opakující se provokace a narážky je i tak těžký nápor na nervy pro aktéry na hřišti. Pokud se přidají i ony nadávky hrubšího zrna od přehnaně ambiciózních maminek a tatínků, tak už je to opravdu jen žumpa v přímém přenosu. Ne, takoví lidé nemají na utkáních dětí co dělat.

Pokud jim to ještě nikdo neřekl, i tady by měly přijít na řadu sankce. Minimálně rodičů (a pak se nabízí, zda také ne jejich ratolestí jak to udělali v hokejovém klubu v Kolíně).

Druhá věc jsou rozhodčí. Často jde o starší pány, kteří v lepším případě prostě nepískají zrovna ideálně, v horším si dokonce honí ego na samotných malých aktérech. Evidentně není kde brát, ale to už je námět na jiné téma. Jenže i tady nastává potíž: Jak má dítě pochopit, že ač nevidí na pět metrů, ten pán s brýlemi je autorita a jeho ortel musí respektovat?

Nejtěžší úlohu tak v mládežnickém fotbale mají trenéři, kteří musí ukočírovat své týmy a zároveň se potýkat s nejrůznějšími hlupáky.

A teď se vraťme na začátek. Vulgární pokřiky přece nic z toho nevyřeší. Argumenty typu „je to normální a ke sportu to patří“ jsou úplně liché. Pokud takhle budou myslet všichni, nezmění se nic. Takový sport já nechci.