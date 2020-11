Smůlou pronásledovaní Letenští se dnes pokusí uspět ve Skotsku na hřišti Celticu Glasgow.

David Lischka ze Sparty (vlevo) a Brahim Diaz z AC Milán | Foto: ČTK/AP/Antonio Calanni

Zdroj: DeníkDva zápasy, nula bodů a nelichotivé skóre 1:7. Ne, vstup fotbalistů Sparty do základní skupiny Evropské ligy neopravňuje k přílišnému optimismu. Na Letné sice bujaře oslavovali dlouho očekávaný návrat na mezinárodní scénu, jenže duely s Lille a AC Milán poměrně rázně odkázaly sny a naděje fanoušků do patřičných mezí. Postup? V tuhle chvíli by se rovnal menšímu zázraku.