Ještě loni se s Pardubicemi zachraňoval ve fotbalové FORTUNA:LIZE, letos ale už nastupuje pravidelně za pražskou Slavii, s níž chce vybojovat titul, a dobrými výkony si řekl i o místo v reprezentaci. „Snažil jsem se ze sebe vydat všechno, abych udělal dobrý dojem. Pevně věřím, že se to povedlo, ale určitě tam byly rezervy,“ vyprávěl po utkání proti Arménii třiadvacetiletý obránce Tomáš Vlček.

Česká fotbalová reprezentace se v Praze na Letné připravuje na zápas s Arménií. | Video: Filip Ardon

Jaké to je hrát za reprezentaci?

Splněný dětský sen. Hrozně si vážím, že tady můžu být s kluky, užil jsem si každou minutu na hřišti a snažil jsem se ze sebe vydat všechno, abych udělal dobrý dojem. Pevně věřím, že se to povedlo. S trenéry proberu, jaký můj výkon byl, určitě tam byly rezervy. Jsem ale šťastný, že jsem mohl nastoupit za repre a vážím si toho.

Jak náročné bylo, když se brzy prohrávalo 0:1 a vy jste to museli zvládnout jako velmi mladá obrana?

Jsme mladí, ale všichni už jsme ostřílení ligou a máme za sebou nějaké zápasy v evropských pohárech. V tomhle problém úplně nebyl. Na chvíli jsme vypadli z tempa, Arméni se dostali do hry a byli na tom kombinačně dobře. Pak jsme to ale zlomili a Krejda (Ladislav Krejčí) dal gól z rohu, což nás nastartovalo. Ve druhém poločase jsme ukázali charakter a zvládli jsme zápas otočit.

Češi otáčeli vývoj i na Letné. Výhru nad Arménií zařídil střídající Chorý

Na stoperu jste nastoupil vedle Robina Hranáče, kterého dobře znáte z Pardubic. Pomohlo to?

Je to takový hezký příběh, minulou sezonu jsme se spolu zachraňovali a teď jsme mohli vedle sebe nastoupit v reprezentaci. Je to příběh na knížku a hrozně si vážím, že jsme tuhle cestu prošli spolu a první start v repre jsme si odbyli společně. Je to samozřejmě výhoda. Jsme velmi dobří kamarádi a jsem šťastný, že jsem hrál s Krejdou a Hranym. Myslím, že jsme si navzájem dost pomáhali.

V Norsku hrála reprezentace na čtyři obránce, tentokrát na tři stopery. Jaký to je rozdíl?

Když se hraje na tři stopery, tak ti krajní mají daleko víc prostoru vyvážet a rozehrávat. Na to jsme všichni tři zvyklí, v našich klubech to tak hrajeme. To mohla být výhoda, že jsme všichni věděli, co máme dělat. Sedlo to. Hráli jsme spolu ale první zápas, pevně věřím, že se to bude zlepšovat. Mně osobně hra na tři stopery vyhovuje, uvidíme, pro co se trenéři rozhodnou v dalších zápasech.

Co vypovídá o nově se tvořícím mužstvu to, že jste dvakrát zvládli otočit výsledek na 2:1?

Vypovídá to o tom, že tu máme skvělou partu a taháme jeden za druhého. Cítím z týmu obrovskou sílu. Je tady hodně mladých hráčů, ale ti starší a zkušenější nás vzali mezi sebe. Není tady žádný problém. Strašně jsem si těch devět dní užil, protože jsme skvělá parta a na hřišti se to potom jenom odráží. Když jeden udělá chybu, druhý to za něj hasí. Jedeme jako jeden tým. Ukázali jsme charakter, oba zápasy jsme dokázali otočit. To je taky důležité, abychom jako nový tým zjistili, že i těžké zápasy, kdy se nedaří, dokážeme otočit do vítězného konce.

Druhý zápas, druhý obrat. Stadion nás hnal a kluci to vycítili, ocenil Hašek

Jaký dojem na vás dělá nový trenér Ivan Hašek?

Skvělý. Trenér s námi mluví, má výborné tréninky a dobře nás připravuje na zápasy. Samá pozitiva. Hrozně si vážím, že tu můžu být a hrát pod ním. Ze srazu odjíždím nadšený a vděčný, že jsem tu mohl být.

Věříte si na nominaci na EURO?

To je daleko. Teď se vracíme do klubů a já udělám maximum, abychom se Slavií vyhráli titul a abych hrál co nejvíc a byl co nejvíc platný týmu. Nominace na EURO už je na trenérovi. Já pro to udělám maximum, strašně bych tam chtěl, ale záleží jenom na mně, jak budu hrát a jak se trenérovi zalíbím. Udělám pro to maximum.