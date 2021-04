„Strašně rychle to letí,“ usmívá se funkcionář, který je zároveň předsedou Ligové fotbalové asociace, členem Výkonného výboru FAČR a také místopředsedou představenstva Sparty.

„Když se mohlo zdát, že práce došla do stadia jisté rutiny, přišla pandemie. Z ní se budeme složitě vzpamatovávat. Obávám se, aby nepřišel dramatický pokles členské základny napříč celým sportem,“ obává se.

Jedním z úkolů staronového šéfa bude posílení zastoupení Prahy ve strukturách FAČR. „V minulosti jsme se o to pokoušeli, ale bylo nám vysvětleno, že to nemá smysl. Teď je jiná doba, věci se mění. Myslím, že máme co nabídnout,“ upozorňuje.

Jak bylo již zmíněno, třikrát za sebou neměl Svoboda žádného protikandidáta.

„V rámci Prahy se hraje fotbal pořád na hřišti, nebyly tady žádné aféry, žádné kauzy, nikomu není systematicky ubližováno. O postupech a sestupech se rozhoduje na hřišti, ne před soutěží. V různých krajích a okresech se volby sledují online, Prahu nikdo neřeší. A to z důvodu, že se Praha nedělí na nějaká křídla, všichni se mohou svobodně rozhodnout, koho volit, stejně jako v minulosti. To považuji za důležité,“ míní.

Soutěžní ročník se možná nepodaří dokončit

Jeho proslov na Valné hromadě se ovšem nenesl pouze v pozitivním duchu. Promluvil totiž o aktuálně nejpalčivější otázce, která rezonuje napříč celým sportovním hnutím.

„Podle posledních informací z ministerstva zdravotnictví nebude s největší pravděpodobností možné dokončit ani tento soutěžní ročník. Budeme rádi, pokud se nám co nejdřív podaří obnovit aspoň tréninkový proces a život v jednotlivých klubech,“ přiznává Svoboda.

Na nejvyšším postup se tedy nic nezměnilo, několik změn ovšem hlásí složení Výkonného výboru PFS. Z bývalého výboru nekandidoval Michal Šrámek, potřebný počet hlasů k dalšímu působení v něm nedostali Karel Klíma, Václav Sailer, Jiří Ulrich a Richard Beneš.

Osmička členů nového Výkonného výboru má tuto podobu: Michal Fischer, Karel Horčík a Tomáš Cigánek, kteří své posty obhájili a pětice nových tváří Jiří Vrba, Darek Jakubowicz, Tomáš Kubr, Rudolf Blažek a jediná žena na kandidátce, Renáta Klíčová. „Vždy jsem se snažil o to, aby byla Praha v různých směrem průkopníkem, snažíme se nastavovat nové trendy. Jsme první kraj, který má ve svých řídících strukturách dámu,“ těší Svobodu.

Odvolací a revizní komise. bude pracovat ve složení Pavel Volf, Svatopluk Malina, Lukáš Michl. Náhradníkem je Viktor Junek.

Na 25. Valné hromadě byly zároveň předány Ceny dr. Václava Jíry, které jsou udělovány osobnostem, co se významně zasloužily o rozvoj českého fotbalu. Ocenění si odnesli Jiří Rychtařík, Jakub Ruml a Radomír Sokol.