S tím možná souvisí i další novinka. Se slávistickým mužstvem začal trénovat Miroslav Stoch, který v červenobílém válel do léta 2019 a patřil k tahounům týmu, který loni získal domácí double a došel do čtvrtfinále Evropské ligy. Je temperamentní slovenský záložník na cestě zpět do Edenu? Leccos tomu nasvědčuje.

Chodí Pešek okolo

„Uvidíme, co přinese nejbližší doba,“ uvedl Stoch. V minulosti patřil k nejlépe placeným fotbalistům FORTUNA:LIGY, po nepovedeném angažmá v Soluni by však zřejmě musel na svých platových požadavcích razantně ubrat. „Zatím jsme domluveni, že se s námi bude připravovat,“ řekl sportovní ředitel Pražanů Jiří Bílek.

Ten nedávno převzal funkci po Janu Nezmarovi, který do Slavie přivedl celý zástup hráčů z Liberce, provoz na prošlapané stezce však neustává ani po Nezmarově odchodu. Mluví se o tom, že úřadující mistři zatoužili po Jakubu Peškovi, jedné z hvězd „náhradní“ reprezentace proti Skotsku. Liberec prý za něj chce až dvacet milionů korun.

Zájem West Hamu

To by pro Slavii neměl být problém. Vždyť do Edenu už proudí miliony za přestup Tomáše Součka do West Hamu a finanční injekci z Londýna nemusí být konec. „Hammers“ totiž celé léto pokukují po Lukáši Masopustovi. Původní nabídka ve výši čtyř milionů liber (asi 116 milionů korun) se slávistům zdála nízká, teď však West Ham ještě nějaký ten krejcar přihodil…

„Řekl jsem Davidu Moyesovi (manažerovi West Ham United, pozn. red.), že pro Lukáše by byl přestup dobrým krokem. Zasloužil by si jít do Anglie, je to skvělý hráč i kluk,“ řekl minulý měsíc protřelý Masopustův agent Pavel Paska. Sám hráč po Premier League touží.

Brankářské mládí

Dalším slávistou, o kterého je v zahraničí velký zájem, je brankář Ondřej Kolář, ten však zatím v Edenu zůstává a góly nejen chytá, ale i střílí.

Záda mu bude nově krýt Jan Stejskal, který přišel na hostování z Mladé Boleslavi. Opačným směrem jde neméně talentovaný Jakub Markovič, aby si alespoň trochu zachytal.

„V áčku má jasnou pozici Ondřej Kolář a Markovič přichází do věku, kdy má získávat herní praxi. Věříme, že v Boleslavi o ni úspěšně zabojuje a že ho hostování posune,“ řekl Bílek.