Závěrečné předkolo Ligy mistrů se jako jediné z celé kvalifikace evropských pohárů bude hrát klasicky na dva zápasy. Slávisté začnou 22. nebo 23. září doma a odvetu odehrají o týden později venku. Zbytek pohárových kvalifikací se kvůli koronavirové pandemii hraje jen na jedno utkání. Na stadiony zatím nesmějí diváci.

Slavia se pokusí postoupit do skupiny Ligy mistrů podruhé za sebou. Vloni Pražané ve 4. předkole přešli po dvou výhrách 1:0 přes rumunskou Kluž a podruhé v historii a poprvé od roku 2007 si zahráli v hlavní fázi prestižní soutěže. Pokud úřadující český šampion proti buď Midtjyllandu, nebo Bernu neuspěje, čeká ho na podzim základní skupina Evropské ligy.

Slávisté se díky překvapivému vypadnutí Celticu Glasgow ve 2. předkole dostali v mistrovské části mezi čtveřici nasazených a vyhnuli se papírově nejtěžším soupeřům – Salcburku, Olympiakosu Pireus a Dinamu Záhřeb.

Při losu byli Pražané vytaženi jako úplně první tým a získali tak jistotu, že na rozdíl od loňského roku začnou 4. předkolo doma. Vzápětí dostali papírově zřejmě nejtěžší ze čtyř možných dvojic.

„Z těch týmů, co tam byly k dispozici, je to určitě nejsilnější dvojice. Skvělé týmy, oba suverénní mistři ve svých soutěžích,“ zhodnotil los slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Je celkem jedno, s kým budeme hrát. My máme nějaký cíl a tohle je jen další překážka, kterou musíme zvládnout,“ řekl útočník Stanislav Tecl. „Nedá se nic dělat, takhle to je a musíme se s tím poprat. Osobně si myslím, že je lepší začínat venku,“ řekl slávistický kanonýr k absenci fanoušků v Edenu.

Naopak kouč Trpišovský je rád, že odveta se bude hrát na půdě soupeře. „Když se hraje bez diváků, je to jiné než normálně. Ale nemá smysl spřádat nějaké plány, bude hodně záležet na tom, jak dopadne ten první zápas,“ uvedl kouč, jehož tým vstoupil do nového ročníku české ligy dvěma vysokými výhrami.

Podle bookmakerů nemá souboj mezi Midjtyllandem a Young Boys Bern favorita. Dánský celek ve 2. předkole po výhře 1:0 venku vyřadil bulharský Ludogorec Razgrad, který vede český trenér Pavel Vrba. YB Bern doma porazil outsidera z Faerských ostrovů Klaksvík 3:1.

Trenér věří víc Midtjyllandu

Trpišovský o fous víc věří Midtjyllandu. „Jasně vyhrál dánskou ligu, která je podle mě nejlepší z těch severských zemí,“ řekl trenér. A ještě jedna věc: třetí předkolo se hraje na jediný zápas a právě v Dánsku, čímž Young Boys přijdou o výhodu svého specifického hřiště na umělé trávě.

Midtjylland, založený teprve v roce 1999, vyhrál dva z posledních tři ročníků domácí ligy. Nová sezona dánské ligy ještě nezačala a odstartuje až po reprezentační přestávce. Skupinu Ligy mistrů si Midtjylland ještě nikdy nezahrál, jeho pohárovým maximem je účast ve skupině Evropské ligy ze sezony 2015/16. V klubu v minulosti působili Češi Filip Novák a Václav Kadlec.

Bern vyhrál poslední tři sezony švýcarské ligy. Nový ročník podobně jako v Dánsku ještě nezačal, tým Young Boys na domácí scéně zatím absolvoval vítěznou dohrávku poháru. Ve finále o víkendu zdolal Basilej 2:1.

Bern si v sezoně 2014/15 zahrál ve skupině Evropské ligy se Spartou. Na Letné podlehl 1:3, ale v závěrečném kole doma v přímém souboji o postup zvítězil 2:0. V dresu Young Boys u toho byl i český krajní obránce Jan Lecjaks, který klub před třemi lety opustil. V ročníku 2018/19 si Bern poprvé zahrál skupinu Ligy mistrů.

V kvalifikaci Ligy mistrů startovala i Plzeň, která však smolně vypadla hned v 2. předkole. V Alkmaaru až do nastavení druhé půle držela vedení 1:0, pak však z penalty inkasovala vyrovnávací gól a po prodloužení prohrála 1:3.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů (úvodní zápasy 22. a 23. září, odvety 29. a 30. září):

Mistrovská část: Slavia Praha - Midtjylland (Dán.)/Young Boys Bern, Maccabi Tel Aviv/Brest (Běl.) - Salcburk, Olympiakos Pireus - Omonia Nikósie/Crvena zvezda Bělehrad, Karabach (Ázerb.)/Molde (Nor.) - Ferencváros Budapešť/Dinamo Záhřeb.

Nemistrovská část: Krasnodar - PAOK Soluň/Benfica Lisabon, Gent/Rapid Vídeň - Dynamo Kyjev/Alkmaar.