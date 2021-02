Kuchta se totiž v červenobílém dresu rychle rozzářil v jednu z ofenzivních hvězd nejvyšší soutěže. Na podzim sice dal jen dvě branky (obě proti Opavě) a postupně se rozkoukával, po zimní přestávce je ale čtyřiadvacetiletý útočník k neudržení.

Smršť v novém roce

„Za formu vděčím svým spoluhráčům, mám od nich báječný servis,“ usmíval se Kuchta skromně po sobotním domácím duelu s Pardubicemi. K hladké výhře 3:0 nad nováčkem přispěl dvěma trefami, celkem už v šesti „jarních“ zápasech nasázel úctyhodných devět gólů. Naprázdno vyšel jen při ledové holomajzně v Příbrami.

„Po tom zápase jsme byli já i ostatní kluci hodně naštvaní, že jsme to nedotáhli ke třem bodům,“ přitakal Kuchta. Mač s Pardubicemi nabídl zcela jiný obrázek: slávisté vesele kombinovali, vytvářeli si šance, stříleli. Kromě Kuchty skóroval i Nico Stanciu, klidně ale mohlo padnout i víc branek.

Sešívaní si tak splnili letošní normu minimálně tří vstřelených branek na zápas. „Jsem moc rád, že nám to tam tak padá. Máme výborně vyvážené mužstvo. Kluci vzadu skvěle brání, hru máme až na nějaké výjimky perfektně zorganizovanou,“ pochvaluje si Kuchta.

Z milovníka zvířat a chovatele slepic je díky lednovým a únorovým střeleckým manévrům zničehonic nejlepší kanonýr ligy. S jedenácti zářezy na pažbě se dělí o první příčku s parťákem Abdallahem Simou a sparťanem Lukášem Julišem. Kdo by to na podzim čekal?

Na řadě je Leicester

Upřímně řečeno Trpišovský překvapen není. „Jak jsem říkal už v létě, když má dobře nastavenou hlavu, je to hráč pro Evropu. Z Liberce přišel skvěle připravený, hodně velká zásluha jde za Pavlem Hoftychem, který mu srovnal hlavu. Naším cílem je dostat ho do reprezentace. Pokud bude fotbal číslo jedna v jeho životě, tak na to má,“ myslí si slávistický stratég.

Kuchta a spol. už vyhlížejí čtvrteční duel Evropské ligy proti Leicesteru. „To bude úplně jiná dimenze,“ uvědomuje si střelec. Schoval si nějaké góly i do bitev se slovutným sokem z Anglie?