Nové dresy fotbalové reprezentace. Šilhavý: Připomínají mi dobu Panenky

Česká fotbalová reprezentace představila novou kolekci dresů. Domácí červená sada odkazuje na úspěšnou minulost, venkovní bílá varianta naopak hledí do budoucnosti. Národní tým nastoupí v nových dresech už v září, kdy proti Portugalsku a ve Švýcarsku zakončí své premiérové vystoupení v elitní skupině Ligy národů. A reprezentace do 21 let v nich odehraje baráž o postup na mistrovství Evropy proti Islandu.

Dresy fotbalové reprezentace. | Foto: Puma / česká fotbalová reprezentace