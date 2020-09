„Začal slušně. Má předpoklady být stejně platným hráčem, jako byl Krmenčík,“ chválí posilu Viktorie František Plass, místní legenda a internacionál přezdívaný plzeňský Beckenbauer.

Plzeň Ondráška přivedla v minulém týdnu z americké ligy, protože hledala jasného útočníka číslo 1. Neměla ho od zimního Krmenčíkova odchodu do Brugg Jean-David Beauguel i Tomáš Chorý trpí nevyrovnanou výkonností.

Ondrášek by je měl předčít, což začal dokazovat ihned na startu. Trefil se v úvodním kole na Bohemians, přispěl k výhře 4:1. S týmem přitom předtím absolvoval pouze čtyři tréninky. „Ale trenér ode mě nechtěl žádné čáry máry,“ usmál se.

To opravdu ne. Adrián Guľa dobře věděl, co může od potetovaného siláka očekávat. I když není navlas stejný jako Krmenčík, ti dva mají mnoho společného. „Jsou fyzicky vyspělí a umí si najít před brankou správný prostor. Proto si trenéři takové typy vybírají, umí jít tvrdě za šancí, mají čich na góly,“ oceňuje Plass.

Malé diference se přesto najdou, Ondrášek se více věnuje i mezihře, rád si dojde pro míč, což prokázal i na Bohemians.

Přidaná hodnota

„Oproti Krmenčíkovi je také víc tahový. Svými náběhy umí rozbít obranu soupeře. Pro Viktorii je to dobré a zajímavé řešení,“ přitaká Vladimír Malár, bývalý útočník Slavie, Sparty i Plzně.

Mělo by být, Ondrášek opakovaně ukazuje kvalitu. Od telecích let v Českých Budějovicích, kde spadl do hazardu, vyrostl v žádaného snajpra. V Norsku se stal králem střelců, v Polsku se ještě posunul a v Americe si ho zamilovali. „Co jsem vypozoroval, je adaptabilní. Okamžitě se prosadil i v reprezentaci. Podle mě mu bude sedět i styl Plzně,“ míní Malár.

Viktorce by navíc měl pomoci stejně jako to dělal Krmenčík svou náturou. Kobra je bojovník plný adrenalinu. Na hřišti mu pomáhá. „Má určitou přidanou hodnotu i co se jeho vůdčích schopností týče. Má to v sobě dlouhodobě, podobná typologie mužstvu chyběla,“ přiznal kouč Guľa.

Zdá se, že vše zapadá.