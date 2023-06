/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Po faulu na Mojmíra Chytila si čeští reprezentanti chystali balon kousek před pokutovým územím k přímému kopu. Jako první se rozeběhl kapitán Tomáš Souček, míč ale jen přeběhl a pěkným obloučkem přes zeď rozvlnil síť Michal Sadílek. „Chtěl jsem dát první reprezentační gól. Doufám, že jsem se trochu zapsal i trenérům v Twente do podobných situací,“ zářil po zápase čtyřiadvacetiletý záložník, kterého na hřišti později vystřídal jeho starší bratr. I díky přínosu sourozenců Češi vyhráli v Černé Hoře jasně 4:1.

Michal a Lukáš Sadílkovi se spolu sešli v národním týmu. | Foto: se svolením České fotbalové reprezentace

Jak potěší takový výsledek na závěr sezony?

Samozřejmě to těší. Někteří teď máme dovolenou, někteří jdou do přípravy. Někomu to může dodat sebevědomí, mně osobně zase klid, že si můžu dovolenou užít. Taky si ji užiju.

První gól v reprezentaci asi jen tak nezapomenete. Jak padl?

Seběhlo se to tak, že hned po faulu jsem viděl, že si balon bere Váša (Černý) a je u toho i Suk (Souček). Váša se zeptal Suka, jestli si ten přímák může vzít, ale já ho ještě přemluvil, že to střelím já, protože chci dát první reprezentační gól. Podařilo se.

Takže jste sebral standardku svému spoluhráči z Twente?

Vášovi mohla cena ještě trochu stoupnout, kdyby dal gól. Taky chci ale někdy gól dát, takže jsem rád, že se to podařilo tady a nakonec byl i vítězný.

Tomáš Souček před zápasem vzpomínal na svůj gól proti Černé Hoře a říkal, že by to chtělo přidat další. Nechtěl tedy sám kopat standardku?

Ne, to vůbec. Se vším respektem to asi ani není Sukova silná stránka, že by kopal přímé kopy. Spíš je dobrý hlavičkář do vápna, když máme rohy a standardky ze strany. Shodou okolností jsme si ale včera říkali, že poslední zápas tady zažili jenom tři hráči, takže to pro nás bylo úplně nové prostředí. Zápas jsme zvládli, jak jsme chtěli, a můžeme v klidu letět domů.

Vy se zaměřujete na trénink standardek?

Právě, že ne. Dřív v dorostu jsem tyhle situace zahrával, když to bylo okolo vápna. Teď v Twente jsme moc gólů z přímých kopů nedávali, takže doufám, že jsem se trochu zapsal i trenérům v Twente do podobných situací. Doufám, že jich bude přibývat.

Budete platit něco do klubové pokladny?

Doufám, že se to nějak ututlá, ale myslím, že Brába (Brabec), který s Vacošem (Vaclík) drží kasu, si to hned zaznamenají.

Zapsali jste vysoké vítězství, ale inkasovali jste historicky první gól od Černé Hory. Neměli jste tuhle statistiku v hlavách?

Ne, to vůbec. Do zápasu vždycky jdeme s tím, že chceme uhrát nulu vzadu. Jsme ale rádi, že jsme zápas zvládli jak výsledkově, tak herně. Už v první půli jsme měli několik šancí, které jsme mohli proměnit. Nakonec se to stalo až ve druhé půli, že jsme přidali pár dalších gólů. Jsme za to rádi.

Na hřišti vás střídal váš starší bratr Lukáš. Co jste si řekli, když jste mu přenechával místo?

Řekl jsem mu, ať si to užije. Každý start se počítá, jsem rád za bráchu, že jsme tenhle sraz mohli zvládnout i společně.

Už po gólu jste zapumpoval pěstí a koukal směrem ke střídačce. Hledal jste právě bráchu?

Jo, hledal jsem ho a viděl jsem, že tam byl i Hložan (Hložek) s Matym (Matoušek). My spolu sedíme i u stolu na jídlech a trávíme spolu čas na těchto akcích. Bavili jsme se, že jsem ještě žádný gól nedal, tak doufám, že už se mi nebudou posmívat a bude to všechno OK.

V reprezentaci jste byl z vás dvou jako první a jako první jste se dočkal i premiérového gólu. Nemrzí to trochu bráchu?

To nevím, jenom doufám, že to bráchu určitě nemine a taky si zanedlouho připíše první gól. Jsem rád, že mohl být u toho, když jsem svůj první gól dal. Jsem vděčný, že jsem tady s bráchou mohl být.

Už jsme zmiňovali dovolenou. Co vás osobně tedy čeká?

Hned druhý den po zápase letím do Španělska, moc se na to těším.