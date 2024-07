"Jsme po tvrdé přípravě. Jsme tady třetí den a navázali jsme na herní styl. Na hráčích je vidět únava. Sestavy protáčíme a většinou každý hráč odehrál jeden poločas. Je to pro ně něco nového. Spousta hráčů poprvé v sešívaném dresu. Všichni splnili očekávání, hrají aktivně a rychle. Pokoušíme se rychle otáčet hru a dostávat míče za obranu. Měníme rytmus hry a všichni se ukazují v dobrém světle, jsme spokojení. Vítězství s nulou je perfektní," těšilo Zdeňka Houšteckého, asistenta hlavního kouče Jindřicha Trpišovského, který se nyní potýká s následky zlomené klíční kosti po pádu z kola.

Hrálo se v silném dešti a většinou podle slávistických not, i když tvrdě hrající soupeř si také dokázal vypracovat zajímavé příležitosti. Pražané poprvé udeřili ve 24. minutě, kdy se prosadil Diouf.

Do druhé půle naskočila obměněná jedenáctka. Jedním z nových hráčů byl také zmiňovaný Botos, ten dal výsledku konečnou podobu v 68. minutě, kdy poslal míč do sítě za pomoci teče jednoho z obránců střelou po rohovém kopu.

"Botos přišel, viděl a zvítězil. (smích) Má dobrý pohyb a samozřejmě přijel na soustředění a chvíli se s tím seznamoval, protože toho bylo v tu chvíli na něj hodně. Dneska po pár trénincích bylo vidět, že má v sobě to, co jsme od něj očekávali. To je i důvod, proč jsme ho sem brali. Dostal se do zakončení, dobře to trefil a dal i branku," pochvaloval Houštecký nového člena sešívané party.

Všichni čekají, až se zpět do přípravy hned zapojí devět reprezentantů. Nováčci tak budou mít najednou mnohem větší konkurenci. "Každý se chce v týmu udržet. Směřujeme to ke každému střetnutí, aby byli hráči dobře připravení a pak je to o nich," dodal Houštecký.