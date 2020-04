„Rozhodnutí FAČR je pro nás závazné a plně se mu samozřejmě přizpůsobíme. Veškeré soutěže ročníku 2019/2020 jsou v souladu s tímto rozhodnutím ukončeny,“ potvrdil František Vitovský, sportovní ředitel soutěží Pražského fotbalového svazu.

Je to správné řešení, shodují se kluby

Čekání tak skončilo a kluby mohou začít plánovat novou sezonu, která by měla, nenastanou-li další komplikace, odstartovat v srpnu. „Očekávali jsme, že se rozhodne takto. V současné situaci je to asi nejlepší řešení,“ míní šéf přeborové Přední Kopaniny Tomáš Cigánek. Od třetí nejvyšší soutěže, ČFL, níže se bude brát umístění, jaké v dané tabulce aktuálně platí. Nikdo nebude sestupovat ani postupovat.

Béčko Sparty tak obsadilo ve skupině A ČFL druhé místo. Od šestého do osmého místa se poskládaly týmy Slavia B, Motorlet a Vltavín, desátá skončila Admira. Ve druhé skupině patří rezervě Bohemians devátá a béčku Dukly dvanáctá pozice. Dvě nejvyšší soutěže by se mohly dohrávat, o jejich osudu se rozhodne v nejbližších dnech.

„Všichni jsme si pochopitelně přáli, aby se začalo, ale fotbal se celý zastavil,“ mrzí trenéra slávistického rezervního týmu Martina Hyského. „Pro mladé kluky je veliká škoda neodehrát polovinu sezony, v jejich vývoji to je dost zásadní věc. Ale rozumím tomu, že z hlediska zdraví se situace vyřešila správně. Doufejme, že bez problémů začne nová sezona,“ přeje si mistr ligy se Slavií z roku 1996.

Hlavní je zdraví

Jak dny bez fotbalu ubíhaly, optimistů ubývalo. „Přišlo mi nereálné, aby se sezona dohrála. Dají se odložit tři čtyři kola, a i to by byl problém, ale na amatérské úrovni nemůžete dohrávat všechny středy až do konce sezony,“ tipoval ukončení sezony trenér SK Třeboradice Jan Novák. V pražském přeboru tak nedojde k napínavému souboji o celkové prvenství. Po podzimu a prvním jarním kole vedla díky lepšímu skóre Admira B před obhájci z Újezdu a ve vzduchu tak bylo obrovské překvapení. Ovšem k němu už nedojde.

„Myslím, že současná situace dramaticky překopala žebříčky priorit a hodnot. Zdraví je nyní bezpečně na prvním místě. Každý z nás myslí na své blízké, kamarády a přes veškerou sportovní rivalitu, ze srdce myslímei na naší, pražskou, fotbalovou rodinu. Všichni na Admiře věříme v lepší zítřky a na brzké shledání na fotbalových hřištích,“ vzkazuje fanouškům i protihráčům trenér B týmu Admiry Pavel Gregor.

Celá fotbalová veřejnost teď bude s napětím sledovat další vývoj. Být úplně bez fotbalu by si nepřál nikdo. Již brzy se uvidí, zda odstartují, byť třeba bez diváků, 1. a 2. liga.