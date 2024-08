V nejvyšší soutěži, Chance lize, hraje z pražského kvarteta doma pouze Slavia, která hostí Teplice. Další tři týmy jedou za svými soupeři.

V Chance Národní lize si doma opět zahraje Žižkov, jenž hostí Táborsko, v souboji B týmů přivítá Slavia v Radotíně Olomouc. Rezerva Sparty má na programu zajímavý zápas na hřišti Brna!

Nezvyklá situace nastala ve 3. ČFL. Před sezonou navýšil Robstav počet účastníků na lichých 17 a tudíž bylo jasné, že jeden tým bude mít vždy volno. Soutěž byla nalosována, ale pár dnů před jejím startem vyšší soudní instance Robstav vyřadila. Počet tedy klesl na 16, ale už byl znám jízdní řád celé sezony a díky tomu budou mít volný los hned dva týmy v každém kole.

"Je to špatné. Štve mě to, pauzy jsou najednou dvě. Horší je ta teď hned ve druhém kole, máte rozjezd sezony a do toho skočí pauza. Ani není s kým hrát přátelák, pak přijde druhé volno. Je to nešťastné, co se stalo všechno s losy, postupy, nepostupy. Nikdo to nechápeme, ale musíme se s tím naučit žít," postěžoval si František Peřina, kouč Admiry, která se s Robstavem měla utkat právě tento víkend.

Třetí nejvyšší soutěž ale i tak slibuje zajímavé duely. Motorlet si odbyde premiéru doma proti Příbrami a pikantní to bude zejména pro jeho nového trenéra Romana Bednáře, který naposledy působil právě na příbramské lavičce. Na hřišti ve Zbuzanech se odehraje pražské derby Dukla B - Loko (dříve Vltavín).

Ve 4. ČFL, dříve divizi, se na domácí premiéru těší na Přední Kopanině. Ta po vítězství v Ústí nad Labem hostí Slaný.

Přeborové druhé kolo nabídne například souboj nováčků Dubeč - Aritma B, zajímavé utkání slibuje například duel Vyšehrad - Dukla Jižní Město.

Víkendový program pražských týmů a soutěží

Chance liga

Sobota: 14.30 Hradec Králové - Dukla, 17.00 Slavia - Teplice, Karviná - Bohemians, 20.00 Jablonec - Sparta

Chance Národní liga

Neděle: 10.15 Žižkov - Táborsko, Slavia B - Olomouc B (v Radotíně), 18.00 Brno - Sparta B

3. ČFL skupina A

Sobota: 10.15 Motorlet - Příbram

Neděle: 10.15 Dukla - Loko (ve Zbuzanech)

4. ČFL (dříve divize) skupina A

Sobota: 10.15 Aritma - Králův Dvůr

4. ČFL skupina B

Sobota: 10.15 Újezd - Sokolov, 10.30 Neratovice-Byškovice - Admira B, Přední Kopanina - Slaný

Neděle: 10.15 Meteor - Mariánské Lázně, 10.30 Tempo - Karlovy Vary

Pražský přebor

Sobota: 10.00 Žižkov B - Kbely (v Kolodějích), 10.15 Vyšehrad - Dukla JM, 10.30 Zličín - Třeboradice, Dubeč - Aritma B, Uhříněves - Spoje, 14.00 Motorlet B - ČAFC, 17.00 Dolní Chabry - Střešovice

Neděle: 17.00 Kunratice - Kolovraty

1. A třída skupina A

Sobota: 10.15 Ďáblice - Praga, Královice - Háje, 17.00 Klánovice - Vinoř

Neděle: 17.00 Vršovice - Újezd B, ČAFC B - 1999 Praha, Spoje B - Podolí, Xaverov - Štěrboholy, Tempo B - Újezd nad Lesy

1. A třída skupina B

Sobota: 10.00 Zlíchov - Raptors, 10.15 Braník - Mezinárodní svaz mládeže, 11.00 Radotín - Cholupice, 17.00 Řeporyje - Zbraslav, Přední Kopanina B - Nebušice

Neděle: 15.00 Meteor B - Slivenec, 17.00 Modřany - Uhelné sklady, Střešovice B - Březiněves

1. B třída skupina A

Sobota: 10.00 Nusle - Libuš, 13.00 Zlíchov B - Podolí B, Braník B - Čakovice, 13.30 Vyšehrad B - Bohnice

Neděle: 14.00 Bílá Hora - Praga B, 17.00 Troja - Lipence, Smíchov - Zličín B, Dukla - Stodůlky

1. B třída skupina B

Sobota: 10.30 Vršovice B - Junior, 11.00 Hostivař - Dubeč B,13.30 Uhříněves B - Strašnice, 14.00 Partisan - Dolní Počernice, 17.00 Chodov - Háje B, Újezd nad Lesy B - Hrdlořezy

Neděle: 17.00 Satalice - Kolovraty B, Ďáblice B - Kyje

1. celostátní liga dorostu

Sobota: 11.00 (U19) a 13.15 (U17) Sparta - České Budějovice, 13.00 a 15.15 Slavia - Opava, Dukla - Ostrava

2. česká liga dorostu

Neděle: 10.00 (U19) a 12.15 (U17) Petřín Plzeň - Žižkov, Karlovy Vary - Dukla, 10.15 a 12.30 Táborsko - Bohemians, 14.00 a 16.15 Motorlet - Mladá Boleslav B

1. liga žen

Sobota: 14.00 Slavia - Plzeň, 17.00 Liberec - FC Praha

Neděle: 16.00 Pardubice - Sparta

2. liga žen

Sobota: 15.00 Dukla - Líšeň

1. liga dorostenek

Sobota: 11.00 Sparta - Liberec

Neděle: 15.00 Slavia - Ostrava