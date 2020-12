Co jste dělali?

Nechtěli jsme dělat humbuk do novin, což jsme asi měli. Postupovali jsme, jak po nás požadoval předseda Malík, oznámili jsme ty „klepy“ odpovědným osobám. Bylo to k ničemu, stejně jsme byli poškozeni.

Kdo byly ty osoby?

Vedení FAČR, komise rozhodčích, LFA. Pro mě bylo zarážející, že i když tam informace šly, stejně na zápasy nikdo nepřijel. Očekával bych, že autoritou dají baráži punc důležitosti, že pohlídají, aby bylo všechno v pořádku. Asi to nebyla náhoda…

Přišla nějaká reakce?

Odpověděli, že takové informace nemají, podívají se na to, zajistí, aby vše probíhalo nestranně.

To se nestalo.

A nám bylo řečeno, že jsme si doteď nestěžovali, tak proč shledáváme na chybách sudích něco podezřelého. Víte, když o nic nešlo, tak si vás nikdo nevšímal. Smůla byla, když se klub nachomýtl do utkání, kde o něco šlo.

Po baráži jste se ozvali stejně jako později po zápase druhé ligy na Vyšehradě, kde úřadoval rovněž zadržený Roman Rogoz. Nebál jste se?

Ve fotbale člověk nežije ve vzduchoprázdnu. To, že pan Rogoz pracuje nějakým způsobem, se všeobecně vědělo. Není ale správné někoho obviňovat z nezákonných praktik, pokud nemáte důkazy. Otázka etiky je však jiná, jestli takového člověka zaměstnáte, nebo s ním spolupracujete. Já jsem s Rogozem a podobnými kontakty nevyhledával. Když jsme se s Vyšehradem utkali a sport nerozhodoval, přišlo mi normální se ozvat, protože tam to bylo dlouhodobě jinak.

Jak?

Průřezově jsem viděl jak tam zápasy probíhaly ve F:NL, v ČFL a nám se to stalo přesně ve stylu, který se dal očekávat. Proto jsem se ozval. S panem Rogozem tam stojí předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec, který je v pozici, pro níž má být jedna z hlavních vlastností nestrannost a morální integrita. Je pro mě nepřijatelné, aby se takto choval. Už po baráži jsem neměl důvod se držet zpátky. V jejich žebříčku jsme byli hodně nízko, horší už to být nemohlo.

Zklamal vás Chovanec?

Jozef Chovanec dal jednoznačně najevo, na čí je straně. Chodil na ovlivněné zápasy, nemůže tvrdit, že o ničem nevěděl. Z mého pohledu je to smutný příběh. Měl velké úspěchy jako hráč i trenér a pak se nechá vmanipulovat do pozice, ve které se stal vlastní karikaturou.

Nynější aféra vám vlastně dala za pravdu, že?

Je to pravda, kterou vlastně nechcete mít, poškozuje to fotbal. Je to ale šance.

Bylo pro vás zatčení Berbra a spol. vůbec překvapivé?

Ano, bylo. Celá řada lidí tušila, jak to tady dlouhá léta fungovalo, ale nic se nedělo. Proto mě překvapilo, že se systém podařilo pobořit.

Proč to vlastně přišlo nyní?

Slyšel jsem všemožné spekulace, ale opravdu jen spekulace. Vždy jsem si to vykládal tak, že stát nemá zájem tyto záležitosti řešit, že jde o sport, okrajovou věc, takže do toho nezasahoval. Teď se to ale změnilo.

Fotbal se třese na změnu. Musí nynější vedení zmizet?

Bylo by hezké, kdyby ke změnám došlo. Pro mě je až bizarní, že někteří uvažují o tom, že by pokračovali. Vím, jakým způsobem Berbr agitoval pro Malíkovo zvolení, jaké vazby má generální sekretář Pauly na Berbra, jak jeho otec jako inkvizitor trestal Tomáše Kučeru za to, že si dovolil říct o panu Berbrovi něco peprnějšího. Pro mě je pokračování některých lidí nepřijatelné. Na druhou stranu, ve spodních patrech pracuje řada slušných lidí, kteří jen neměli sílu se vzepřít. Ti nemají důvod končit.

Zářez v baráži: Škoda 40 milionů

V červnu 2019 neuspěla Jihlava v baráži o fotbalovou ligu. Smetli ji rozhodčí. Pozor, nejde o nějakou legraci, ale o velké peníze. „Za sezonu jsme kvůli tomu byli mínus 35 až 40 milionů korun,“ říká Jan Staněk, tehdejší ředitel klubu.

Náklady jsou v lize sice vyšší, ale příjmy od sponzorů, z marketingu na úplně jiné úrovni. Přichází také příspěvek z evropských pohárů. „Ten je teď díky Slavii až 16 milionů,“ poukazuje Staněk. Navíc se postupem zvyšuje cena hráčů, což je pro Jihlavu zásadní. Vysočina si přestupy pravidelně doplňuje rozpočet.