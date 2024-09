/FOTOGALERIE/ Tým Meterou za sebou má perfektní vstup do nové soutěže 4. České fotbalové ligy. Ve středu vyhrál dohrávku odloženého zápasu s béčkem Ústí nad Labem a na čele tabulky někdejší divize trůní s bilancí šesti výher, jediné porážky a skóre 18:4. Velkou zásluhu na tom má kanonýr Jakub Michálek, na kontě má už sedm gólů. „Když se daří, tak tam padá všechno a hráč si dovolí víc, sebevědomí to pomáhá,“ usmívá se třicetiletý útočník v rozhovoru do rubriky Osobnost Deníku.

Meteor první v tabulce, se sedmi góly nejlepší střelec soutěže. Start asi nemohl být lepší, že?

(usmívá se) Ještě mohl, kdybychom vyhráli v Sokolově, ale nemůžeme si stěžovat. Začátek nám vyšel suprově a věřím, že v tom budeme pokračovat.

Mohlo se bodovat i v Sokolově, aby ta bilance byla stoprocentní?

Na tři body to tam asi úplně nebylo. Výhra Sokolova je zasloužená, měl víc šancí. My mohli vyrovnat, ale celkově je naše prohra zasloužená, tam nám to oproti jiným zápasům nesedlo a nedostali jsme se do hry jako jindy.

V čem je vaše největší síla, kterou porážíte soupeře?

No… (přemýšlí) Určitě bych chtěl vypíchnout přístup, který k tomu máme. Když na hřiště nastoupíme, je z týmu cítit síla. Když jsme naposledy hráli ve Slaném, od začátku bylo cítit, že zápas vyhrajeme. V hlavě jsme nastavení lépe než soupeři. Kvalita tam také musí být, samotná hlava na to nestačí, ale přístup celého týmu je příkladný, zodpovědný, plníme to, co si řekneme.

Pomohl vám na začátku sezony i postup přes silné Neratovice v poháru?

Určitě. Ještě týden před tím se nám povedl i zápas s Benátkami. Příprava i generálka nám hodně pomohla, chytili jsme se výsledkově i herně a dalo nám to základ do sebevědomí do dalších zápasů. Neratovice mají velmi silný tým a my je dokázali porazit.

Pak ale přišlo pohárové vyřazení s áčkem Ústí 0:5. Bylo hodně hořké?

Asi bych ani neřekl, že nějak hořké. Kádry i podmínky nejdou porovnávat, Ústí je na profesionální bázi. Mohli jsme jen překvapit. Prohra 0:5 je sice blbá, ale vyřazení každý čekal. Je dobře, že nás ani tahle prohra nenalomila a dál jsme pokračovali ve výkonech, v jakých začali.

Naposledy jste vyhráli jasně 4:0 ve Slaném, které do té doby neprohrálo. To je hodně cenný úspěch a další povzbuzení…

Určitě ano. Se Slaným se nám nedařilo a konečně jsme jim to za tu minulou sezonu vrátili. Slaný nebude doma jen tak prohrávat, my to ale musíme potvrzovat i v dalších zápasech.

Týmu se daří i díky tomu, že vám to tam padá. Cítíte dobrou formu?

Když se daří, tak padají nejen ty góly, ale daří se i věci, které třeba normálně ne. Hráči si dovolí to, co by si jinak nedovolili. Na sebevědomí to má vliv a je důležité to pak potvrdit na hřišti.

Sledujete jako útočník statistiky? Dáváte si nějaké mety?

Na statistiky se kouknu, ale mety jsem si žádné nedával a nebudu dávat.

Jaký je vlastně letošní cíl Meteoru?

Nemáme nějaký konkrétní plán, je brzy, je odehrána zhruba pětina. Kádr máme na to, abychom hráli vršek, to určitě chceme, ale musíme brát v potaz i sílu ostatních soupeřů. Takže abychom vyhlašovali cíle na postup nebo podobné, to zatím ne.

Zvykli jste si už říkat čtvrtá liga a ne divize?

Nezvykli. (směje se) To ještě chvíli trvat bude.

Překvapilo vás něco na dosavadním průběhu soutěže?

Nejvíce asi překvapují Karlovy Vary, po sestupu z ČFL jsou hodně dole. U Neratovic tak překvapený nejsem, přece jenom přivedly půlku nového týmu a i když to bylo z jednoho týmu, tak to chvíli trvá, než si vše sedne. Postupně si to sedat bude. I Sokolov příjemně překvapil, líbilo se mi, jak hrál. Doma určitě moc ztrácet nebude.

Ve středu odpoledne jste dohrávali odložený zápas, doma jste porazili béčko Ústí nad Labem 1:0. Jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Důležité tři body, středy jsou totiž ošemetné, nepříjemné a často narušují rytmus. Měli jsme ale zápas pod kontrolou, i když to skončilo jen 1:0. Neproměnili jsme další šance, soupeře naopak do žádné nepustili. Ani si neuvědomuji, jestli měli nějakou střelu na branku. Výsledek 1:0 je nebezpečný, jednou propadne balon a je po třech bodech. Takže škoda jen to, že jsme zápas nerozhodli už dříve. Ale hlavní jsou tři body.

V neděli vás čeká domácí zápas proti Karlovým Varům, o kterých jsme už mluvili…

Vary po minulé sezoně postoupily, je to pro nás neznámá. Myslel jsem, že budou s tou kvalitou kádru trochu výš, ale tím spíše budou chtít uspět u nás, aby to zlomili. Nečeká nás nic lehkého.