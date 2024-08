Kluci samozřejmě věděli, že to dostanou sežrat. Zakázali to hodnotit i trenérovi. (směje se)

Také by se to tak dalo brát. (usmívá se) Kluci ale vědí, že jsem někdy takových věcí schopen.

Jo, skloňuje se to, párkrát jsem to vyslechl.

Věděl jsem, že se gólman pohybuje celý zápas dost venku, jen nebylo kdy to vyzkoušet. Šance přišla až v nastavení. Odehrál jsem to poslepu hned po zpracování balonu, ani jsem nekoukal, kde zrovna stojí a naštěstí to tam spadlo.

Bod z hřiště Březiněvsi je určitě cenný a už jste ho potřebovali po dvou porážkách.

To ano, ale… Dvakrát jsme tam vedli a když pak dostali v 83. minutě na 3:2, měli někteří kluci samozřejmě hlavy trochu dole. Ve finále tedy bod asi cenný je, musíme ho brát, i když bylo v Březiněvsi na víc.

Kapitán a kanonýr FK Řeporyje Ivan Pánek. Minulou sezonu jste završili uprostřed tabulky s poměrně vyrovnanou bilancí. Jaké jsou cíle do té nové?

Nemáme nějaké konkrétní cíle. Když to řeknu na rovinu, tak kvalita není taková, aby se mohlo jít výš, ale na druhou stranu není tak špatná, aby se nemohl hrát střed tabulky, třeba takové šesté sedmé místo, když se bude dařit.

V Řeporyjích patříte stabilně mezi nejlepší střelce. Máte rád statistiky a dáváte si třeba nějakou metu nebo to vůbec neřešíte?

Dříve jsem to asi řešil, dnes už tolik ne. Sledoval jsem to, zajímaly mě statistiky a kouknu se i teď, ale už to tak neprožívám.

FK Řeporyje Působíte zde už od sezony 2017/18. Co se za tu dobu nejvíce změnilo?

Přišel jsem ze Zbuzan po vážnějším zranění. Bylo mi tehdy líto končit, jsem v Řeporyjích místní, tak jsem to tady chtěl dohrát. Nejvíce se asi změnilo to, že se postoupilo z B třídy do áčka. Myslím, že do Řeporyjí alespoň A třída patří. Do budoucna se to třeba může posunout ještě dál, přebor se tu dříve hrával, ale to už asi beze mě. (směje se)

A co se týče úrovně pražských soutěží?

Mohu to posuzovat z dřívějších sezon a soutěží, které jsem hrával. Určitě jsou tu teď mladí běhaví kluci. Stárnu a pohyb už není takový jako dřív a je to náročnější s každým rokem a přibývajícím věkem. (usmívá se)

Kapitán a kanonýr FK Řeporyje Ivan Pánek. Že vás to ale doma baví, je určitě tou nejlepší motivací.

Samozřejmě. Kdyby to člověka nebavilo, tak by nehrál. Na naše domácí zápas chodí lidi, kolem 150 lidí, to je na A třídu super návštěva. To kolikrát nechodilo ani někde v divizi. Je dobře, že to lidi baví. Fotbal se tady dělá poctivě a slušně, zase po několika letech baví a má to úroveň.

Lákalo by vás kopnout si ještě vyšší soutěž?

Vyšší soutěže už jsem si zkusil a už se nikam posouvat nechci. I vůči rodině a zdravotnímu stavu, tělo už za těch třicet let fotbalu něco odehrálo. Je to spíše jedna z mých posledních sezon.

close info Zdroj: archiv FK Řeporyje zoom_in Kapitán a kanonýr FK Řeporyje Ivan Pánek.