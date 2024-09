Na výzvu v podobě souboje se soupeři z nejvyšší soutěže se mohou těšit na Motorletu a Aritmě. Do Jinonic dorazí Hradec Králové a do Vokovic Pardubice. Sice nejde o ligové týmy z kategorie nejprestižnějších, ale zápasy proti takovým týmům jsou pro týmy z nižších soutěží vždy svátkem.

Kromě zmiňované dvojice se na domácím trávníku představí ještě Loko, někdejší Vltavín, v Holešovicích přivítá Českou Lípu.

Dulka jede do Ústí nad Orlicí, Bohemians do Brozan, Žižkov do Písku a Admira do Záp.

Zápasy Pražanů

Ústí nad Orlicí - Dukla

Brozany - Bohemians

Motorlet - Hradec Králové

Aritma - Pardubice

Písek - Žižkov

Loko - Česká Lípa

Zápy - Admira