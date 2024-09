/FOTO, VIDEO/ Velký fotbalový svátek se ve středu odpoledne konal na Aritmě. V rámci druhého kola tuzemské pohárové soutěže MOL Cup přijel do Vokovic účastník nejvyšší soutěže, Pardubice. Domácí divizní tým se držel, bojoval, ale nakonec třikrát inkasoval a po výhře 3:0 postupují do další fáze soutěže Východočeši.

Do zápasu vstoupili hráči Aritmy s velkým odhodláním, ale hned po osmi minutách museli překousnout úvodní gól hostů z penalty, kterou proměnil Krobot.

"Odstartovali jsme nešťastně, sami jsme se střelili do nohy zbytečnou penaltou," postěžoval si kouč Ladislav Prošek. "Utkání se potom odehrávalo mezi vápny, více vyložených šancí jsme v prvním poločase měli my. Dostál v jasné brankové příležitosti střílel vedle, neprosadili jsme se ani po rohovém kopu," popisoval průběh prvního poločasu.

Jeho recept na zkušenějšího a kvalitnějšího soupeře byl jasný. "Dobře jsme drželi hluboký blok a soupeř se do nás nemohl dostat. Oni jsou zvyklí hrát v lize v opačném gardu a dobývání pro ně bylo těžké. Ukázalo se, že jim to vůbec nevonělo," poznamenal Prošek.

close info Zdroj: Deník/Michal Káva zoom_in MOL Cup, 2. kolo: Aritma - Pardubice 0:3.Velký boj pokračoval i po změně stran. Domácí se drželi do 64. minuty, kdy se prosadil Simon, deset minut před koncem pak dal výsledku konečnou podobu 3:0 Patrák. "Ve druhém poločasu se čekalo, jestli soupeř přidá druhý gól nebo my vyrovnáme. Když jsme šli trochu do rizika, soupeř nás z brejkové situace okamžitě potrestal. Chtěli jsme vstřelit branku, hnali se za ní, měli dobrou šanci, ale neproměnili, v závěru dostali na 3:0 a zápas už se jen dohrál. Škoda, že jsme nedali před našimi fanoušky alespoň gól," komentoval trenér Aritmy.

MOL Cup, 2. kolo: Aritma - Pardubice 0:3. | Video: Deník/Michal Káva

Na straně Pardubic byla po závěrečném hvizdu znát úleva. "Bylo to typické pohárové utkání na půdě zajímavého soupeře, který ve své soutěži v této sezóně ještě neprohrál. Dokud nedáte druhý a třetí gól, je to složité. Soupeř se vymačká a snaží se bojovat o výsledek. Jsem opravdu rád, že jsme to zvládli a vyhráli 3:0, čímž jsme splnili určitou povinnost," řekl k utkání pardubický kouč Jiří Saňák.

Fanouškům se zápas musel líbit. Viděli svůj tým proti účastníkovi elitní soutěže, který ho dokázal hodně potrápit. "Pro nás i pro celý klub to byl svátek. Hráči i diváci si to užili," mínil domácí trenér.

Pro jeho svěřence může být sympatický výkon proti prvoligovému soupeři i povzbuzením do dalších bojů. "Pohárová utkání o tom jsou. Pardubice mají v první lize problém samy se sebou a my jim to udělali těžké. Jen je škoda, jak jsem říkal, že jsme se hned v úvodu sami sebe střelili do nohy," uzavřel své hodnocení Ladislav Prošek.

Aritma - Pardubice 0:3 (0:1)

Branky: 8. Krobot z pen., 64. Simon, 80. Patrák. Rozhodčí: Opočenský – Machač, Šafránková. Žluté karty: 45+1. Mareš – 62. Polyák, 68. Míšek, 80. Krobot. Diváků: 620.

Aritma: Roub – Spica (68. Kolínek), Škoch, Musil (79. Šalanský), Kubr, Komárek (68. Jánský), D. Dostál (59. Nikl), Mareš (59. Špírek), Vožický, Hodík, Š. Dostál.

Pardubice: Budinský - Surzyn, Šimek, Lurvink, Šehić - Polyák, Darmovzal (59. Míšek), Simon (70. Patrák) - Leipold (59. Sychra), Zifčák (59. Zlatohlávek), Krobot.