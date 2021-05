Podívejte se! 15. srpna 2014. Den, kdy Baník na Letné naposledy skolil Spartu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nezdá se to. Čas plyne jako voda. Je to už téměř sedm let, kdy naposledy fotbalisté Baníku Ostrava oslavovali na Letné výhru nad Spartou. Duel 4. kola ročníku 2014/2015 rozhodl po pěti minutách Slovák Ján Greguš. Domácí Lafata orazítkoval před pauzou tyč. Fanoušci Baníku zaplnili celý sektor pro hosty, v jedenáctitisícovém kotli vytvořili pro modro-bílé téměř domácí prostředí.

15. SRPNA 2014. To byl den, kdy fotbalisté Baníku Ostrava slavně vyhráli na Spartě 1:0. Zleva Patrizio Stronati, Jan Baránek, Daniel Holzer a Michal Frydrych. | Foto: FC Baník Ostrava

Spartu přitom tehdy tlačili rozhodčí. V 65. minutě čárový nesmyslně odmával (ne)ofajd Frydrychovi, který byl za obranou v gólové šanci. Baníkovci i díky brankáři Pavlenkovi, který v 76. minutě vyrazil nebezpečnou ránu Lafaty, jásali. Byl to víc než nečekaný výsledek. A další průběh sezony to jen potvrdil. Pro Spartu, která bojovala až do konce s Plzní o titul, to byla jedna ze dvou domácích porážek. To nakonec třináctý Baník venku uspěl celkově pouze třikrát. Zdroj: Youtube Z pohledu Baníku byla bitva s odvěkým rivalem i s odstupem času zajímavá. V základní sestavě nastoupili celkem čtyři cizinci (Mensah, Lindpere, Kukec, Azevedo). A právě De Azevedo přihrával na vítězný gól Greguše. Pro dnes 29letého Brazilce, mimochodem s deseti góly nejlepšího střelce Baníku v této sezoně, to bylo teprve dvanácté utkání v modro-bílém dresu. Tehdejší souboj pamatují Daniel Holzer, Patrizio Stronati a Jan Baránek, současný asistent trenéra Smetany. Baník hraje na Spartě v neděli od 19.30 hodin. Přijde vzácná výhra?