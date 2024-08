Oběma největším českým klubům šlo o hodně. O stamiliony, o prestiž, zkrátka o možnost zahrát si opět elitní klubovou soutěž na světě. Slavia usilovala o návrat mezi smetánku po čtyřech letech, Sparta dokonce po dlouhých devatenácti.

A dočkali se na Letné. Zatímco svěřencům trenéra Jindřicha Trpišovského nestačilo vítězství 2:1 nad francouzským Lille a zahrají si Evropskou ligu, tým Larse Friise zopakoval týden starou výhru 2:0 nad švédským Malmö a postup vybojoval.

Atmosféru obou zápasů ocenili i trenéři Slavie a Sparty. A oba fanouškovské tábory připravily kromě povzbuzování a chorálů několik prezentací.

"Musím poděkovat divákům, kteří na nás přenesli neskutečnou energii. Už na rozcvičce jsme měli husí kůži. Věřím, že jsme jim to výkonem a nasazením alespoň částečně vrátili," pochvaloval Trpišovský fanoušky v červenobílém, kteří už od rozcvičky proměnili Eden v pekelný kotel.

V podobném duchu hovořil i dánský kouč Sparty Friis.

"Letná je náš zámek. Už když jsem do Sparty přišel, cítil jsem, že to je něco extra. A teď během posledních dvou týdnů jsem to poznal i ve městě, když jsem se byl projít. Potkával jsem sparťany a viděl, jak moc si Ligu mistrů přejí a jak moc nám chtějí pomoct. Řeknu vám, hrát na Letné proti nám a našim fanouškům, to není snadné pro nikoho," usmíval se.

Takzvaná chorea jsou i záminkou ke špičkování mezi oběma tábory. Někteří fanoušci Slavie si například neopomněli do Letenských rýpnout. A hlavně do jejich fanoušků. „Oceňuji, že na druhém břehu rozjeli choreo školku. Ještě párkrát a bude to dobré,“ napsal jeden z fandů sešívaných v reakci na celotribunovou prezentaci sparťanů.

„Vždyť jejich prezentace jsou jedno a to samý. Vždycky je to nápis a vystřižená ilustrace. Stačí se podívat na prezentace, které měla Tribuna Sever ve finále poháru. To je úplně něco jiného,“ přisadil si další z diskutujících.