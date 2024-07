"Poslední přípravný zápas před generálkou měl být zaměřený na naši ofenzívu, v zápase, kdy budeme aktivnější a budeme dominovat. Tento účel byl splněn. Kopanina v prvním poločase velmi dobře bránila, hrála organizovaně a do větších šancí nás nepouštěla. Naopak občas zahrozila rychlými protiútoky, ze kterých se superstřelec Urban dostal do dvou příležitostí, které i díky včasným zákrokům zlikvidoval dobře chytající Max Petera," hodnotil zápas pro klubový web kouč Admiry František Peřina.

"Šli jsme do vedení po velmi pohledné akci z levé strany, kdy Michal Fric našel v náběhu Nicolase Dobiáše a ten hlavou vstřelil první gól v dresu Admiry. Naše herní převaha byla zřejmá a stupňovala se s přibývajícím časem. Ve druhém poločase pak přibývaly branky a další naše zahozené příležitosti," pokračoval a dodal: "V naší hře se opět projevily určité prvky, na kterých bychom chtěli stavět naši hru. Co nás ale stále trápí, to je spousta nepřesností a nekvalita v individuálních činnostech. V utkání nastoupil poprvé Tomáš Kuchař, který potvrdil svoji kvalitu a mohl by být přínosem do našeho týmu. Věřím, že jednání dopadnou dobře ku prospěchu všech stran."

I přes prohru našel na zajímavém přípravnému duelu pozitiva kopaninský kouč Daniel Vott.

"Dobrá fyzická prověrka pro nás. Utkání z naší strany sneslo kritéria zejména v první půli, měli jsme své šance, já tam viděl určitě pět velkých možností, bohužel jsme neproměnili. Po přestávce nám začaly docházet síly, měli jsme bohužel menší počet hráčů na střídání kvůli zraněním a neočekáváným omluvenkám na poslední chvíli. Začalo být vedro, soupeř prostřídal a druhá půle byla pro nás těžká. Ale kluci si zaběhali, viděli rozdíl v kvalitě, rychlosti, práci s míčem, utkání určitě splnilo svůj účel," pochvaloval si na klubovém webu trenér Daniel Vott.

Admira - Přední Kopanina 4:0 (1:0)

Branky: Dobiáš, Záruba, Koutecký, Vais.