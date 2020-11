Byl to divný zápas. Tak trošku zbytečný, rozhodně ne povedený. Jedno plus na vystoupení českých fotbalistů v Německu, kde padli v přípravě 0:1, najít lze. Výkon gólmana.

Jiří Pavlenka | Foto: ČTK/AP/Efrem Lukatsky

„Němci si vytvářeli šance a my jsme měli štěstí, že Jirka Pavlenka zachytal výborně. Jinak by to skóre bylo vyšší,“ uznal trenér Jaroslav Šilhavý. „Jürgen nás skvěle podržel,“ využil spoluhráčovu přezdívku obránce Jakub Brabec.