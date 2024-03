Českou fotbalovou reprezentaci dovedl z pozice kapitána k postupu na letošní EURO a s anglickým West Hamem dokráčel v Praze až k titulu v Evropské konferenční lize. Právě tyto úspěchy a individuální výkony vynesly záložníku Tomáši Součkovi prvenství v anketě Fotbalista roku 2023. „Je to pro mě něco, o čem jsem jako malý ani nesnil. Je to obrovská motivace do dalších roků,“ vyprávěl reprezentační lídr po převzetí ceny.

Vítěz ankety Fotbalista roku 2023 Tomáš Souček z West Hamu. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Přestože se stal vítězem prestižní ankety už potřetí, vůbec poprvé si ji převzal osobně před zraky publika plného fotbalových osobností. Předtím ho o tento zážitek připravila pandemie koronaviru.

„Se ženou jsme doma natáčeli videa a udělat tříminutovou message není jednoduché. Teď si cením toho, že je to potřetí a konečně na podiu a před očima těch nejbližších. I pro ně je to poděkování,“ vyprávěl Souček na tiskové konferenci, na které ho poslouchala i jeho manželka.

Právě ona mu v uplynulém roce byla oporou, když se zrovna nedařilo podle představ. West Ham v Premier League neprožil vydařenou sezonu, ale v Evropské konferenční lize došel k senzačnímu triumfu v pražském Edenu.

Fotbalistou roku se stal Souček. Anketu ovládl potřetí v kariéře

„Fotbal je nejkrásnější sport, co může být. Jeden den je člověk na zřícení, je to strašně složité a jsou těžká období. Hned za tři dny nebo za týden je ale další zápas a můžete odehrát klidně nejlepší zápas v kariéře. V tom je to krásné, že je to nahoru a dolů. Rok 2023 jsem měl jak na horské dráze. Člověk si to užívá většinou až s úspěšným koncem,“ ohlédl se devětadvacetiletý fotbalista.

Ten svým třetím triumfem v anketě vyrovnal bilanci někdejšího záložníka Tomáše Rosického. Více vítězství ve fotbalistovi roku už mají jen Pavel Nedvěd, Ivo Viktor a Petr Čech.

„Jako malý kluk jsem byl velký vášnivec, koukal jsem na každý zápas, co to šlo. Hlavně na reprezentaci, kde byli hráči jako Rosický, Nedvěd nebo Baroš. Teď se k nim můžu připojit, je to pro mě obrovská čest,“ netajil Souček, který přímo na podiu naznačil, že v budoucnu by se mohl vrátit do Slavie, ze které odešel do svého současného angažmá.

„Ve West Hamu mám víceletý kontrakt, takže tam nějakou dobu budu hrát. Jsem tam šťastný, pokud to půjde, tak bych nechtěl nic měnit. Kdyby byl návrat do Česka, tak moje srdce patří jedinému klubu. Jestli to bude za pár let, tak tam chci přijít jako velký hráč. Než jít do nějakého Kataru nebo Saudské Arábie, to bych radši zvolil Slavii,“ prohlásil reprezentační kapitán.

Toho už v pátek čeká přátelský zápas Česka proti Norsku, který bude důležitou součástí přípravy na nadcházející evropský šampionát. V něm budou chtít Češi minimálně zopakovat čtvrtfinále z posledního Eura.

Reprezentace pod novým trenérem? Budeme nečitelní v rozestavení, prozradil Köstl

„Chceme jít postupně, máme první zápas proti Portugalsku, každý zápas je obrovsky složitý. První cíl je postup ze skupiny, za tím chceme všichni jít. Chceme se dostat do osmifinále a s podporou fanoušků zvládnout něco jako v Maďarsku proti Nizozemsku. Pak se může stát cokoliv,“ řekl Souček.

Na první zápas pod novým realizačním týmem a s novými tvářemi na soupisce se podle svých slov těší. „Nároďák se mění, mění se i moje pozice. Přišel jsem tam jako mladý a teď jsem tam jeden z nejstarších. Je dobře, že se to obměňuje. Mladí kluci podávají skvělé výkony ve svých klubech. Věřím, že jim uděláme dobré zázemí, budeme je potřebovat. Potřebujeme hladový tým,“ vyhlásil kapitán národního týmu.